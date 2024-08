Gebroeders Gallagher hinten op Oasis-reünie (nieuws)

Liam Gallagher heeft wel vaker gezegd dat hij ervoor openstond, maar nu lijkt een Oasis-reünie er dan écht te komen. Zowel Liam als zijn broer Noel plaatste afgelopen weekend een bericht op social media met de datum 27-08-24.

Morgenochtend zou de band volgens verschillende Britse media een reeks concerten aankondigen, inclusief een headlineshow op het festival Glastonbury. Ook zou Oasis terugkeren naar Wembley Stadium, hetzelfde stadion waar de mannen in 2000 het livealbum Familiar To Millions opnamen. Dat is allemaal dus nog niet bevestigd, maar het zou voor het eerst sinds 2009 zijn dat de Gallagher-broertjes weer samen toeren.

Het in 1991 opgerichte Oasis was een van de meest succesvolle Britse bands aller tijden, met maar liefst acht nummer 1-hits in het Verenigd Koninkrijk. Onder andere Wonderwall, Don’t Look Back In Anger en Stop Crying Your Heart Out werden ware rockklassiekers en tot de breuk tussen zanger Liam en gitarist/zanger Noel – die ook berucht waren om hun onderlinge ruzies – bleef de groep razend populair. In de jaren daarna was Liam actief met Beady Eye en als soloartiest, terwijl zijn broer succes had met Noel Gallagher’s High Flying Birds.

‘Die gast van Oasis’

“Ik zou het fantastisch vinden als Oasis weer bij elkaar komt”, zei Liam Gallagher in Lust For Life 066. “Niet voor het geld hoor – ik ben verre van platzak. Maar ik hou van die band. En ik denk dat we nog steeds goede platen zouden kunnen maken. Ik zou het fantastisch vinden. Sinds 2009 zit er een groot gat in mijn leven. Soms heb ik het gevoel dat ik nog steeds ‘die gast van die band’ ben, maar ik ben slechts de schaduw van die persoon. Mensen roepen nog steeds ‘Oasis, Oasis!’ naar me als ik voorbij loop, maar dat ben ik niet meer. Ik ben alleen nog Liam.”

Op 30 augustus brengt Oasis een 30th Anniversary Deluxe Edition van het debuutalbum Definitely Maybe uit, inclusief niet eerder uitgebrachte tracks afkomstig van de originele opnamesessies in de Monnow Valley Studio in Wales. Bekijk hieronder de ‘lyric video’ van de demo Sad Song en lees een uitgebreide recensie van de Definitely Maybe-reissue in de nieuwe editie van Lust For Life!

Update 27/8

Inmiddels is bevestigd dat Oasis inderdaad een reeks concerten geeft in juli en augustus 2025, onder meer in Londen (Wembley Stadium), Manchester en Dublin. Of de band ook naar Nederland komt, is niet bekend.

Foto: Kevin Cummins

Meer lezen over Oasis? Bekijk hier Lust For Life 066, met een coverstory over de band!