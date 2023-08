Liam Gallagher – Knebworth 22 (recensie)

Knebworth 22 bewijst dat Liam Gallagher nog steeds een prima show kan neerzetten

Eens in de zoveel tijd staat de mainstream-pers er weer vol mee: komt er dan tóch een Oasis-reünie? Het is niet verwonderlijk dat dergelijke geruchten meestal al dan niet subtiel worden aangewakkerd door Liam Gallagher zelf, want zijn solocarrière blijft op alle fronten wat achter bij die van broer Noel. Dat hij echter nog steeds een prima liveshow kan neerzetten, bewijst Knebworth 22, de registratie van zijn beide solo-optredens in het legendarische Engelse park, 26 jaar nadat Oasis er zijn grootste triomf vierde.

Gallagher is uitstekend bij stem, zijn band speelt bevlogen en het publiek heeft er duidelijk extreem veel zin in. Het resulteert in een heerlijk nostalgisch Oasis-avondje; niets minder maar zeker ook niets meer. Want laten we eerlijk blijven: behalve het fijne Everything’s Electric blijven alle solotracks in de setlist mijlenver achter bij de klassiekers van Liams voormalige band. En precies daar zit hem het grootste verschil met Noel.

