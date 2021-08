Playlist-special: Gary Kemp (Spandau Ballet) over Pink Floyd

Onder anderen Alice Cooper, Melissa Etheridge, Tom Odell en leden van KISS, UB40 en Toto stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. Tot ieders verbazing dook Spandau Ballet-gitarist Gary Kemp in 2018 ineens op in Nick Mason’s Saucerful Of Secrets: de band die de vroege jaren van Pink Floyd nieuw leven inblies. Reden genoeg dus voor Lust For Life om hem te vragen naar zijn Pink Floyd Top 10! Beluister de nummers hieronder.

1. Interstellar Overdrive (The Piper At The Gates Of Dawn, 1967)

2. Astronomy Domine (The Piper At The Gates Of Dawn, 1967)

3. Arnold Layne (single, 1967)

4. Atom Heart Mother (Atom Heart Mother, 1970)

5. Set The Controls For The Heart Of The Sun (A Saucerful Of Secrets, 1968)

6. See Emily Play (single, 1967)

7. One Of These Days (Meddle, 1971)

8. A Saucerful Of Secrets (A Saucerful Of Secrets, 1968)

9. Echoes (Meddle, 1971)

10. Us And Them (The Dark Side Of The Moon, 1973)

Foto: Joe Magowan/Sony Music