Becoming Led Zeppelin: van sessie tot sensatie (interview)

Documentairemakers klopten jarenlang tevergeefs aan bij de voormalige leden van Led Zeppelin. Toch slaagden regisseur Bernard MacMahon en producer Allison McGourty erin om het vertrouwen te winnen van zanger Robert Plant, gitarist Jimmy Page en bassist John Paul Jones. Het resultaat is Becoming Led Zeppelin, een monumentale film over de spectaculaire doorbraak van de Britse rockband – en de lange aanloop die daaraan voorafging.

Becoming Led Zeppelin kwam onder een goed gesternte ter wereld. Nog voordat de documentaire eind februari in de Nederlandse bioscopen verscheen, liet Jimmy Page al weten zich ‘dankbaar en geïnspireerd’ te voelen door de vele lovende reacties. Geïllustreerd door vaak spectaculaire livebeelden vertellen MacMahon en McGourty het verhaal van vier jongens die in 1969 schijnbaar vanuit het niets in Amerika doorbreken. Hoewel de film eindigt met het optreden van Led Zeppelin op 9 januari 1970 in de Royal Albert Hall in Londen, wordt minstens de helft van de documentaire gewijd aan de periode daarvoor – van hun kinderjaren tot de eindeloze sessies in schimmige studio’s in Londen.

Wat bracht jullie op het idee om een documentaire over Led Zeppelin te maken?

Bernard: “Voorheen werkten we heel intensief aan de American Epic-documentairereeks die volledig gewijd is aan de vooroorlogse country-, blues- en gospeltraditie. Het lag voor de hand om dat project te vervolgen met de muziek zoals die in de jaren veertig, vijftig en zestig werd gemaakt. Die tradities zijn immers enorm belangrijk geweest voor het geluid van Led Zeppelin. Op een gegeven moment ontstond vanzelf het idee om ons op die band te focussen.”

Waarom kozen jullie ervoor om het de documentaire te eindigen in januari 1970, maar wel veel tijd te besteden aan de lange voorgeschiedenis van dat succes?

Bernard: “Ik was een jaar of twaalf toen ik de Led Zeppelin-biografie van Howard Mylett in handen kreeg. Het was een nogal flodderig ogend boekje, maar het verhaal fascineerde mij mateloos. Mylett legde de nadruk op de ontstaansgeschiedenis van de band. Het grappige is dat ik mij pas daarna in de muziek van Led Zeppelin ben gaan verdiepen. De opzet van zijn boek is mij altijd bijgebleven en het heeft ons geïnspireerd tijdens het maken van deze documentaire.”

Allison: “Led Zeppelin is het product van alles wat er in de voorgaande jaren gebeurd is. Er was tot nu toe heel weinig over bekend. Ik vond het fascinerend om te ontdekken dat de bandleden uit zulke totaal verschillende gezinnen kwamen. Jimmy Page werd bijvoorbeeld enorm gesteund door zijn moeder, terwijl Robert Plant door zijn ouders op straat werd gezet toen hij weigerde accountant te worden. Hij is zelfs een tijd dakloos geweest. Dat heeft een blijvende breuk met zijn familie veroorzaakt. Aan het einde van de documentaire zien we hem naar zijn eigen beelden van het glorieuze optreden in de Royal Albert Hall kijken. ‘En nog steeds geen accountant’, merkt hij droog op. Het zit nog altijd diep bij hem, merkten we op dat moment.”

Bernard: “De muzikale voorgeschiedenis was minstens zo belangrijk. Jimmy Page en John Paul Jones waren jarenlang gevierde sessiemuzikanten in de Londense muziekscene. Het was niet alleen een muzikale leerschool, ze staken er ook in zakelijk opzicht veel van op. Dat gold vooral voor Page. Hij speelde op singles van allerlei eendagsvliegen, maar met Led Zeppelin had hij een duurzame carrière voor ogen. Led Zeppelin moest een albumband worden. Singles uitbrengen was dan ook uit den boze. Hij kon dat allemaal afdwingen, omdat de band zelf de opnames bekostigd had en in de onderhandelingen met platenmaatschappij Atlantic een ijzersterke onderhandelingspositie had. Zijn aanpak was revolutionair.”

De ex-leden van Led Zeppelin staan erom bekend dat ze hun nalatenschap zorgvuldig bewaken. Hoe wisten jullie hun vertrouwen te winnen?

Allison: “Voordat we de band benaderden, deden we uitgebreid onderzoek. We kregen van onze omgeving regelmatig te horen dat het nergens toe zou leiden omdat Led Zeppelin bekendstaat als een hermetisch gesloten fort. Maar wij houden wel van een uitdaging, haha! Het lukte ons om hen aan tafel te krijgen. De doorslag gaf onze serie American Epic. Zowel Robert als Jimmy bleek groot fan te zijn. John Paul Jones bleek ‘m niet te kennen, maar we stuurden hem de dvd’s. Hij bleek onlangs een soort bedevaart naar Maces Spring, Virginia, gemaakt te hebben, het dorpje waar de Carter Family vandaan komt. Hij had daar gesproken met mensen die hij weer terugzag in American Epic. Dat ijs was dus ook zo gebroken.”

Bernard: “Tijdens het hele proces stelde vooral Jimmy ons wel op de proef. Hij vroeg me bijvoorbeeld achteloos: ‘Hoe heette dat bandje ook alweer waar Robert in zat voordat hij bij The New Yardbirds kwam?’ Obs’Tweedle, kon ik hem dan zonder een aarzeling vertellen. Jimmy knikte dan goedkeurend en gebaarde dat we verder konden, haha!”

Foto bovenaan: Paradise Pictures, courtesy of Sony Pictures Classics