Beth Hart – A Tribute To Led Zeppelin (recensie)

Beth Hart maakt van A Tribute To Led Zeppelin meer dan een slaafs eerbetoon

Na een reeks albums alleen of aan de zijde van gitarist Joe Bonamassa is A Tribute To Led Zeppelin de weinig verhullende titel van het nieuwste muzikale avontuur van Beth Hart. In de achterliggende jaren gooide de Amerikaanse zangeres er een paar keer een mooie Whole Lotta Love uit, wat elke keer indruk op haar omgeving maakte. Zoals op Rob Cavallo, de producer van haar vorige album War In My Mind (2019). Hij zat dan ook achter de mengtafel toen dit album opgenomen werd.

Het opent, niet heel verrassend, met Whole Lotta Love. Meteen valt op dat het breekijzer bepaald niet in de arrangementen gezet is. Van de openingsakkoorden, via het nachtmerrie-achtige middenstuk naar de spetterende climax, het origineel wordt keurig gevolgd. Wel klinkt het nummer wat steviger georkestreerd. Klassiekers als Kashmir, Stairway To Heaven, Black Dog en Good Times Bad Times klinken net zo vertrouwd. Het lekker lomp funkende The Crunge, te vinden op Houses Of The Holy, is een van de weinige meer obscure songs waarop het oog is gevallen.

Alles wordt door een topband neergezet en de liefde waarmee de nummers tot leven gewekt worden, is tastbaar. Het is echter vooral Beth Hart zelf die het tot veel meer dan een slaafs eerbetoon maakt. Het album wordt dan ook bovenal gedragen door haar stem, haar bevlogenheid en haar persoonlijkheid.

