De 10 beste Led Zeppelin-songs volgens Lust For Life-lezers

Als je naar Led Zeppelin IV – of Four Symbols, zo je wilt – luistert, is het lastig voor te stellen dat deze plaat maar liefst vijftig jaar geleden verscheen. Net zoals vrijwel al het andere werk van de legendarische rockband volstrekt tijdloos is. In 2014 vroegen we onze lezers naar hun favoriete Led Zep-songs en daar rolde de onderstaande top tien uit. Kun jij je (nog steeds) vinden in deze selectie?

10. In My Time Of Dying

Met een lengte van meer dan elf minuten is het kolossale In My Time Of Dying de langste track die Led Zeppelin ooit op een studioplaat zette. Hoewel de hoes van het dubbelalbum Physical Graffiti (1975) de vier bandleden als auteurs vermeldt, zong onder anderen Blind Willie Johnson het aloude gospellied al in de jaren twintig.

9. Ramble On

Led Zeppelin mag dan een van de coolste bands aller tijden zijn, een diepere blik op sommige teksten van Robert Plant verraadt een lichte obsessie voor de toch wat nerdy fantasy van Tolkiens The Lord Of The Rings. Met verwijzingen naar Mordor en het karakter Gollum hoort die van Ramble On zeker ook in dat rijtje. Het leverde een majestueuze rocksong op, die onze lezers kennelijk boven klassiekers als Rock & Roll en The Rain Song prefereren.

8. When The Levee Breaks

John Bonhams onvergetelijke drumbeat in When The Levee Breaks, de afsluiter van het vierde album van de band, werd door de jaren heen vaak gesampled en geïmiteerd. Live-uitvoeringen zijn vrij zeldzaam, maar Page, Plant en Jones speelden When The Levee Breaks wel bij de inhuldiging van hun band in de Rock And Roll Hall Of Fame in 1995. Daarbij kregen zij hulp van niemand minder dan Neil Young!

7. Black Dog

Veel van de bekendste Led Zeppelin-songs ontstonden in het landhuis Headley Grange in East Hampshire. Zo ook Black Dog, met een titel die nergens in de tekst voorkomt maar – zoals Robert Plant het publiek tijdens concerten regelmatig vertelde – verwijst naar een negentienjarige zwarte labrador die tijdens de opnames rondliep.

6. Immigrant Song

Het met verwijzingen naar de noordse mythologie doorspekte Immigrant Song geeft het meer akoestisch getinte Led Zeppelin III een knallende start. Het stevigste nummer van de plaat werd ook een van de weinige singles van de band, die het goed deed in onder meer Nederland en Amerika. De b-kant, Hey Hey What Can I Do, bleef tijdens het gehele bestaan van Led Zeppelin de enige uitgebrachte track die je niet op een album kon vinden.

5. Dazed And Confused

Leuk feitje: Dazed And Confused stond al op de setlist toen Jimmy Page nog deel uitmaakte van The Yardbirds. Een opname daarvan kun je vinden op de archiefrelease Yardbirds ’68. Drummer Jim McCarty vertelde in LFL097 dat het waarschijnlijk een goed idee geweest was om in die periode een studioversie uit te brengen, al vragen wij ons af of Dazed And Confused dan net zo iconisch was geworden als de uitvoering op Led Zeppelins debuutplaat…

4. Stairway To Heaven

Wat nu?! Stairway To Heaven, het rockepos dat doorgaans gezien wordt als magnum opus van Led Zeppelin, niet op één maar op nummer vier? We vermoeden dat een deel van onze lezers de inderdaad vaak gedraaide klassieker inmiddels een beetje zat was, of gewoon de voorspelbaarheid uit de weg ging bij het invullen van hun top drie. Voor veel mensen blijft Stairway To Heaven echter het ultieme nummer van de band, getuige de bijzonder hoge notering in de Top 2000 ieder jaar.

3. Since I’ve Been Loving You

Een perfecte bluesballad die je alleen op hoog volume moet beluisteren. Robert Plant overtrof zichzelf als zanger, terwijl Jimmy Page een van zijn allerbeste gitaarsolo’s op plaat zette (naar verluidt in één take!). Since I’ve Been Loving You werd een logische live-favoriet – luister bijvoorbeeld ook naar de grandioze versie op How The West Was Won.

2. Whole Lotta Love

Er is veel geschreven over het feit dat Led Zeppelin wel erg veel leende van oude blueshelden. Zo baseerden de mannen Whole Lotta Love op Willie Dixons You Need Love. Minstens zo opvallend is de gelijkenis met You Need Loving van Small Faces uit 1966, waarin Steve Marriott’s manier van zingen verdacht veel overeenkomsten toont met die van Robert Plant drie jaar later. Diefstal of niet, Whole Lotta Love blijft natuurlijk een van de grootste rockklassiekers, zo vinden onze lezers duidelijk ook.

1. Kashmir

Als Stairway To Heaven niet bovenaan een Led Zeppelin-lijstje staat, dan moet het wel die andere epische rocksong van de band zijn: Kashmir. Het mystieke prijsnummer van de legendarische dubbelaar Physical Graffiti (1975) heeft decennia na de release niets aan kracht ingeboet en bereikte een nieuwe generatie nadat Puff Daddy de riff ervan gebruikte voor zijn single Come With Me (1998). De live-uitvoering van Kashmir tijdens de Led Zeppelin-reünieshow in 2007 was misschien wel het hoogtepunt van die gedenkwaardige avond.

Foto: Atlantic Records/Warner Music

Meer lezen over Led Zeppelin? Bekijk hier Lust For Life 064, met een uitgebreid verhaal over de band!