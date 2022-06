Larkin Poe: ‘Wij zijn verslaafd aan muziek’ (interview)

Larkin Poe uit Nashville heeft een aardige ontwikkeling doorgemaakt. Samen met zus Jessica gingen Megan en Rebecca Lovell ooit van start als een akoestisch bluegrass- en folkbandje. Maar nadat Jessica de plaat poetste, evolueerde de muziek van de overgebleven zussen tot stoere Southern- en poprock, zo blijkt op het album Self Made Man (2020).

Jullie hebben je ontwikkeld van eenvoudige folkmuzikanten tot stevige rockers. Is dat een natuurlijk proces geweest?

Rebecca: “Jazeker. We zijn als kind begonnen met klassieke muziek. Jessica, Megan en ik werden door onze pa en ma alle drie naar vioolles gestuurd. Muziek was dus op hele jonge leeftijd al een onderdeel van ons leven.”

Megan: “We vonden klassieke muziek best mooi, maar toen we een jaar of dertien waren, namen een paar vrienden ons mee naar een bluegrass-festival. Wat we daar hoorden, veranderde onze opvatting over muziek helemaal. We werden letterlijk overweldigd door de passie die uit bluegrass spreekt. Toen we weer thuis waren, wilden we nog maar één ding: ons helemaal op dat genre storten en een bandje beginnen. We noemden ons The Lovell Sisters en zo is onze muzikale levensreis begonnen.”

Rebecca: “Muziek is gewoon een taal geworden waarin we ons het beste kunnen uitdrukken. We communiceren met de wereld door middel van noten en akkoorden. Megan en ik hebben ooit de bewuste keuze gemaakt om ons leven in dienst te stellen van muziek. Maar dat moet je wel op kunnen brengen. Want het betekent dat je er 24 uur per dag beschikbaar voor bent. Jessica kon dat niet en daarom is ze uit de band gestapt.”

Megan: “Maar Rebecca en ik zullen nooit stoppen. Wij zijn verslaafd aan muziek.”

Wat is het grote verschil tussen The Lovell Sisters en Larkin Poe?

Megan: “Nadat Jessica was opgestapt, zijn we ons Larkin Poe gaan noemen. Toen kwam de ontwikkeling pas goed op gang omdat we eigen liedjes gingen schrijven. We legden ons daarbij geen enkele restrictie op. We schreven dingen die het beste bij onze stemmen pasten en zo dreven we steeds verder in de richting van Southern rock.”

Rebecca: “Maar we blijven verder pionieren door de rijke muziektradities van ons land. We staan overal voor open en daarom vinden we altijd nieuwe wegen in de muziek om ons uit te drukken.”

Bovenstaand interview is een ingekorte versie van een artikel uit Lust For Life 102

Larkin Poe speelt op zondag 10 juli tijdens Bospop

Foto: Aloysius Lim