Stevie Nicks over 24 Karat Gold – The Concert: ‘Ik stond nog nooit met zoveel plezier op het podium’

Tijdens de 24 Karat Gold Tour zong Stevie Nicks niet alleen hoogtepunten uit haar Fleetwood Mac- en solo-oeuvre, maar vertelde ze ook uitgebreid over de achtergronden van die nummers. Hoe onderhoudend die avonden waren, werd goed vastgelegd in de concertfilm 24 Karat Gold: The Concert, die op 21 en 25 oktober in geselecteerde bioscopen te zien is. Een live-album met dezelfde titel verschijnt op 30 oktober.

Stevie Nicks trok in 2016 en 2017 met haar band langs de Amerikaanse zalen. De zangeres maakte het zichzelf niet makkelijk tijdens haar 24 Karat Gold Tour. Ze had de avond moeiteloos kunnen vullen met solohits en Fleetwood Mac-klassiekers. In plaats daarvan speelde ze relatief veel werk van haar actuele album 24 Karat Gold: Songs From The Vault, een verzameling nummers die in de loop van de jaren op de plank was blijven liggen en die ze alsnog opgenomen had. Nicks bracht daarnaast wat ‘deep cuts’ van haar soloplaten. Tot verrassing van velen zong ze zelfs een nummer van het album dat ze in 1973 samen met Lindsey Buckingham maakte, een cultplaat die nog nooit opnieuw uitgebracht is. Aan het einde van de set kwam ze het publiek dan toch tegemoet met wat Fleetwood Mac songs, zoals Gold Dust Woman, Rhiannon en Landslide.

Onder de naam 24 Karat Gold: The Concert is er dan nu een registratie van het optreden. Het optreden is zowel muzikaal als visueel uitstekend vastgelegd. De zangeres meldt nadrukkelijk heel gelukkig te zijn met de registratie van het optreden: “We hebben de opnames gemaakt tijdens een optreden in Pittsburgh, Pennsylvania. Toen ik na afloop het podium afliep, werd ik bevangen door het gelukzalige gevoel dat het een volmaakte avond was geweest. Geen valse noten of muziekpartijen die de mist in waren gegaan. Het publiek was fantastisch. Echt zo’n concert waarvan je zou willen dat ze altijd zo verliepen. Nu heb ik zelden een slechte avond, maar dit was dus een uitschieter in positieve zin. Ik was dus ook dolgelukkig dat we juist deze stad uitgekozen hadden om een optreden vast te leggen. Het heeft daarna bijna vier jaar geduurd voor ik het resultaat aan de wereld kon presenteren. The 24 Karat Gold Tour werd vanwege het succes telkens verlengd met nieuwe data. Uiteindelijk ben ik in Chicago met regisseur Joe Thomas aan de slag gegaan om de beelden van de songs te monteren. Toen die klus net geklaard was, moest ik op tournee met Fleetwood Mac. Na afloop daarvan ben ik verder gegaan met de beelden van mijn verhalen, die maar liefst 46 minuten van het optreden uitmaken – ja, ik heb het geklokt, haha! Vervolgens hebben we in Los Angeles mixen gemaakt voor de filmversie, de cd en het vinyl. De concertregistratie komt in allerlei vormen uit. Om op je vraag terug te komen: ja, ik ben trots. Alles is heel erg live. Puur en eerlijk. Omdat het zo’n goede avond was, waren er achteraf geen reparaties nodig. Dat scheelde gelukkig een boel extra werk. Natuurlijk gaat er niets boven het bijwonen van een echt optreden, maar deze registratie komt heel dicht in de buurt.”

Veel nieuwe songs en lange introducties. Was je van tevoren onzeker of deze opzet wel zou werken?

“Natuurlijk. De band heeft in totaal zo’n vijf weken gerepeteerd, drie daarvan met mij erbij. We hadden die tijd hard nodig omdat we liefst acht songs uitgekozen hadden die we nog nooit eerder live gespeeld hadden. Nummers kun je repeteren. Ik ontdekte dat het met verhalen vertellen een stuk lastiger is. Ik bedoel, in een oefenruimte wat voor je uit praten werkt niet echt, dus heb ik besloten om maar op mijn geheugen te vertrouwen. Wat ik in elk geval niet wilde, was met een teleprompter werken. Het zou mijn relaas van alle spontaniteit beroven. Ik weet nog goed dat ik vlak voor het allereerste optreden zo’n beetje alle goden aangeroepen heb die ik kende. Laat het publiek alsjeblieft van de nieuwe songs houden. En zorg er ook voor dat ze mijn verhalen een beetje leuk vinden. Na afloop van die eerste avond liep ik met gitarist Waddy Wachtel het podium af, hij is mijn bandleider. Ik herinner mij goed dat ik zei: ‘volgens mij werkte dit heel goed’. Hij beaamde het volmondig: ‘het was perfect.’ Op dat moment viel alle spanning van me af. De rest van de tournee verliep even vlekkeloos. Het publiek genoot intens. Zelf heb ik nog nooit met zoveel plezier op het podium gestaan als tijdens deze concerten. Door zoveel nieuwe songs te spelen, had ik het gevoel weer helemaal opnieuw begonnen te zijn. Mijn praatjes veranderde ik elke avond een beetje, zodat het ook wat dat betreft leuk bleef voor mij.”

Foto: Randee St. Nicholas