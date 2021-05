De 10 beste solonummers van Stevie Nicks

Op 26 mei 1948 komt Stevie Nicks als Stephanie Lynn Nicks in Phoenix, Arizona op de wereld. Ze is als lid van Fleetwood Mac en solo een van de meest succesvolle vrouwelijke rockartiesten ter wereld, met veertig top 50-hits en 140 miljoen verkochte albums wereldwijd. Hoog tijd voor een top 10 van haar mooiste solonummers.

Stevie Nicks leert als kind zingen en gitaarspelen dankzij haar opa, een countrymuzikant. Op de middelbare school begint ze haar muzikale carrière samen met Lindsey Buckingham. Eerst in de band Fritz, daarna als duo, waarna ze als package-deal verhuizen naar Fleetwood Mac. Omdat Nicks niet alle nummers die ze schrijft bij Fleetwood Mac kwijt kan, brengt ze in 1981 haar eerste soloalbum uit. Afgelopen jaar stond de zangeres weer volop in de spotlights met de concertverfilming van haar 24 Karat Gold Tour, waarvan flink wat nummers terug te vinden zijn in de onderstaande lijst.

10. Leather And Lace

Stevie Nicks schreef Leather And Lace eigenlijk voor Waylon Jennings en Jessi Colter, die het zouden opnemen voor het gelijknamige duettenalbum Leather And Lace. Het nummer zou het album niet halen, waarna Stevie Nicks besloot het met Don Henley van Eagles op te nemen voor haar eigen solodebuut Bella Donna.

9. Crying In The Night

Officieel is Crying In The Night het openingsnummer van het Buckingham/Nicks-album dat ze samen met Lindsey Buckingham maakte in 1973. Nicks schreef het nummer en haar uitmuntende kwaliteit als songschrijver breekt hier al door. Voor Mick Fleetwood een goed argument om beiden naar Fleetwood Mac te halen.

8. Silver Springs

Het mooie Silver Springs is de oorzaak van Stevie Nicks’ breuk met Fleetwood Mac in 1990. Ze wil het nummer op een Best Of-album zetten, omdat ze het zelf geschreven en gezongen heeft. Het lied heeft door de jaren heen aan populariteit gewonnen tijdens liveshows. Mick Fleetwood weet dat en wil Silver Springs bewaren voor de nog uit te brengen Fleetwood Mac-box en geeft Stevie Nicks daarom geen toestemming.

7. Planets Of The Universe

Stevie Nicks schrijft dit nummer in de donkere periode tijdens de relatiebreuk met Lindsey Buckingham. Een andere versie van Planets Of The Universe is terug te vinden op een uitgebreide uitgave van Rumours van Fleetwood Mac. Voor het album Trouble In Shangri-La past Nicks de meest negatieve tekstpassages (over Buckingham waarschijnlijk) aan en neemt het nummer met behulp van producer John Shanks opnieuw op.

6. Blue Denim

Blue Denim is geschreven ten tijde van Bella Donna, maar is lang op de plank blijven liggen. Het is de tweede single van het album Street Angel uit 1994, maar doet weinig in de hitlijsten. Ergens is dat vreemd, want er zit een lekkere gitaarriff in van Mike Campbell van Tom Petty & The Heartbreakers, en het klinkt heel radiovriendelijk.

5. Stop Draggin’ My Heart Around

Tom Petty en Mike Campbell schreven dit nummer met de bedoeling dit met The Heartbreakers op te nemen. Producer Jimmy Iovine werkte op dat moment voor beide artiesten en wist Tom Petty te overtuigen Stevie Nicks het op te laten nemen voor haar album Bella Donna. Uiteindelijk is het een duet geworden, waarbij de begeleiding door The Heartbreakers verzorgd wordt. Tom Petty en Stevie Nicks zullen het nummer nog enkele keren samen live zingen, tot in juli 2017 in Hyde Park in Londen, slechts drie maanden voor het overlijden van Tom Petty.

4. It’s Only Love

Na Street Angel duurde het zeven jaar voordat de opvolger Trouble In Shangri-La in 2001 uitkwam. Stevie Nicks kampte na gestopt te zijn met cocaïne met een clonazepam-verslaving, om een terugval te voorkomen. Na een lelijke val besloot Nicks wat te gaan doen aan haar gewicht en gezondheid. Ze beloofde zichzelf niet meer het podium op te gaan voordat ze haar doel had bereikt. Het album kwam in verschillende fasen tot stand. Sheryl Crow schreef en produceerde het nummer It’s Only Love voor haar.

3. After The Glitter Fades

De vierde single van Bella Donna, After The Glitter Fades, is volgens de hoes ergens in 1975 geschreven. Maar Stevie Nicks heeft verschillende keren laten vallen dat ze het nummer eigenlijk al veel eerder, nog voor de Fleetwood Mac-tijd, schreef. Met het zinnetje ‘What I seem to touch these days, has turned to gold’ zong Stevie Nicks bij nader inzien profetische woorden.

2. Stand Back

Toen Stevie Nicks in 1983 trouwde met Kim Anderson, hoorde ze onderweg in de auto Little Red Corvette van Prince. Ze is zo enthousiast over het nummer dat ze in haar hotelkamer, tijdens de huwelijksreis, een demo opneemt van Stand Back. Tijdens de opname later in de studio belt ze Prince en vertelt ze hem dat ze onder de indruk is van zijn lied. Prince komt op zijn beurt langs in de studio en speelt de toetsen op Stand Back, hoewel ze niet in de credits staan.

1. Edge Of Seventeen

Onbetwist een van de hoogtepunten in de carrière van Stevie Nicks. Het nummer van het album Bella Donna uit 1981 verwoordt de tijdsgeest van begin jaren ’80 op ongeëvenaarde wijze. Nicks schrijft het nummer helemaal zelf. De gitaarriff van Waddy Wachtel (ook bekend als gitarist op Keith Richards-soloprojecten) is later gesampled in Bootylicious van Destiny’s Child. De hit Midnight Sky uit 2020 van Miley Cyrus is sterk geïnspireerd op Edge Of Seventeen en leidde tot de remix Edge Of Midnight, waarin naast Cyrus ook de 45 jaar oudere Nicks te horen is. Een mooie samenwerking over de generaties heen.

Tekst: Edwin Moor

Foto: Randee St. Nicholas

