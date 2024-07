Stevie Nicks in de Ziggo Dome (live-recensie)

Wat neemt de iconische Stevie Nicks anno 2024 mee op tour? Goud, glitter, glam, haar legendarische capes en een van de mooiste stemmen ter wereld. Maar ook veel verdriet vanwege het verlies van haar dierbaren.

De Ziggo Dome was niet uitverkocht, ondanks dat het een seated show was, maar dat ligt waarschijnlijk meer aan de ticketprijs dan aan de populariteit van Stevie Nicks. Zij is namelijk – nog steeds – niet alleen een muzikaal icoon maar ook een stijlicoon voor alle generaties, getuige de outfits van de bezoekers. Hoge hoeden, shawls en capes, zwart kant, pofmouwen, wijde rokken, zwarte laarzen, wilde krullen. Duidelijk geïnspireerd op de stijl van de Fleetwood Mac-legende, die haar ‘witchy’ imago ook al eens etaleerde in American Horror Story: Coven.

Ode aan haar verloren vrienden

Vanavond laat ze een mix van ‘haar’ Fleetwood Mac-songs, solowerk en een paar goed uitgekozen covers horen. Maar bovenal brengt ze een ode aan de mensen die ze is verloren. Te beginnen met Tom Petty, die vanaf het intronummer Runnin’ Down A Dream een belangrijke rol speelt in de setlist. Hoewel het een seated show is, gaat iedereen in de zaal meteen bij de eerste noten staan. Maar geen nood: voor degenen die daardoor ineens niets meer zien van het podium is Stevie Nicks op maar liefst vier plekken op de schermen te volgen.

Wat meteen opvalt bij de eerste song: haar stem is nog steeds goed, al zingt ze iets lager dan ze ooit deed en met iets minder meeslepende emoties. Wanneer Outside The Rain (Bella Donna) naadloos overloopt in Dreams van Fleetwood Mac, gaan een moeder en haar tienerdochter voor me uit hun dak. Ook Stevie blijkt het naar haar zin te hebben: zelfs voor haar is het blijkbaar bijzonder om in Amsterdam te zijn. “Let’s get this Amsterdam party started!”

Tom Petty

Met Stop Draggin’ My Heart Around brengen Stevie en haar band Tom Petty weer dichtbij. Ze vertelt enthousiast het verhaal achter de song, al kennen de meeste fans dat vast al. Het was het eerste nummer dat hij aan Nicks gaf – en het werd haar eerste solohit. “That man you’re always pining over, wishing you were in his band, he has a song for you”, kreeg ze te horen van haar producer Jimmy Iovine. Die werkte toentertijd tegelijkertijd aan Bella Donna én het Tom Petty And The Heartbreakers-album Hard Promises . “I went to the studio completely overdressed, and Tom Petty was so casual!” Ze namen het op in een paar dagen, al vertelt ze ons nu dat ze eigenlijk verdrietig was dat het zo snel afgelopen was.

De delen die Tom Petty toen zong, worden nu uitgevoerd door Waddy Wachtel, die er in 1981 ook in de studio bij was als gitarist. Maar ook zingen doet hij heel verdienstelijk. Op de achtergrond worden niet alleen foto’s van de jonge Stevie met Tom Petty op het podium en in de studio geprojecteerd, maar ook andere iconen zoals Bob Dylan, Prince en Joni Mitchell komen langs. Nicks noemt de song het begin van de Stevie Nicks-band. Nu Petty er niet meer is, vindt ze het belangrijk om hem te laten weten hoezeer ze dat nog steeds waardeert. Later speelt ze ook een cover van Free Fallin’. Dit voelt nog meer als een ode aan Stevies vriend en idool, met een bijpassende foto-slideshow.

“I don’t want to be a cleaning lady!”

De andere cover van vanavond is de Buffalo Springfield-song For What It’s Worth. Ze wist al vanaf haar achttiende dat ze daar ooit een versie van zou opnemen (‘in al mijn arrogantie’) en in 2022 bracht ze het nummer inderdaad uit als single. Die ene lange uithaal in het lied kan op heel wat applaus rekenen. Daarna gaat ze echt de kletskous-modus in, en betrapt ze zichzelf erop dat ze niet meer weet welk verhaal ze wil vertellen, want ze heeft er zo veel. Het wordt het moment dat zij en Lindsey Buckingham – toen nog vrijwel onbekend als Buckingham Nicks, zij had een bijbaan als schoonmaker – de andere Fleetwood Mac-leden voor het eerst ontmoetten. Het klikte enorm, vooral tussen Stevie en Christine McVie. Maar achteraf zei Buckingham: “I don’t wanna be a blues guitarist…” Nicks antwoordde echter stellig: “But I don’t want to be a cleaning lady!”

Goud, glitter, glam

Voor Bella Donna haalt ze de eerste cape van de avond tevoorschijn. De echte, originele Bella Donna-cape, vertelt ze. Eigenlijk wilde ze die niet meer meenemen (“Been there, done that”), maar ze werd toch overgehaald: je publiek wil ze zien! En dat klopt helemaal. Ook de Stand Back-cape, die bijna uit elkaar valt van ouderdom, komt voorbij. Stand Back wordt een hoogtepunt uit de show: scheurende gitaren, goud, glitter, glam. Die lijn wordt doorgezet in Gold Dust Woman, een indrukwekkende langere versie van de Fleetwood Mac-classic (compleet met gouden cape).

Het prachtige Leather And Lace zingt ze met haar zangcoach en bandlid Steve Real, die een verschrikkelijk mooie stem heeft en eigenlijk niet onderdoet voor Don Henley. Even gaat de song door merg en been. Dit gevoelige moment is snel voorbij als de intro van Edge Of Seventeen uitgemolken wordt om de spanning op te voeren. Was dit een ode aan Prince?

“I’m gonna make it”

“There are no live recordings of us, there’s just us”, herinnert Stevie ons en ze bedankt ons voor de aanwezigheid. De toegift is echt een cadeautje: Rhiannon en Landslide, die tweede met Christine McVie op tientallen foto’s. Het is moeilijk om tranen te bedwingen, om het nummer zelf en al het verlies waar Nicks mee moet leven. De hele avond al vraag ik me af hoe ze dat doet, hoe ze doorgaat en zingt zonder in te storten. En nu, aan het einde van de show komt het antwoord. Dit is een avond waarop ze het uitlegt, en dat doet ze niet altijd. Het podium is haar coping-mechanisme, al sinds ze een klein kind was. “Whenever I’m sad, I run to the stage. It keeps me going. When I’m here, I know I’m gonna make it. I’m gonna make it.”

Stevie Nicks in de Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op vrijdag 19 juli 2024

Foto: Randee St. Nicholas

Meer lezen over Stevie Nicks? In de coverstory van Lust For Life 106 lees je een uitgebreid interview met de iconische zangeres!