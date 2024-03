Stevie Nicks op 19 juli naar Ziggo Dome (nieuws)

Stevie Nicks geeft op vrijdag 19 juli een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De zangeres was in juni 2019 voor het laatst te zien in Nederland, toen als lid van Fleetwood Mac. Als soloartiest scoorde Nicks hits met onder meer Stop Draggin’ My Heart Around (een duet met Tom Petty) en Edge Of Seventeen.

Nadat ze in de tweede helft van de jaren zeventig wereldsuccessen boekte als zangeres en songwriter bij Fleetwood Mac, debuteerde Stevie Nicks in 1981 als soloartiest. Het album Bella Donna bleek enorm populair en bracht onder meer de hierboven genoemde hits voort. Later in de jaren tachtig deden singles als Stand Back, If Anyone Falls, Talk To Me en Rooms On Fire het vooral in Amerika erg goed.

Nicks’ meest recente album verscheen in 2020: de liveplaat Live In Concert: The 24 Karat Gold Tour. Daarop wisselde ze solosuccessen af met Fleetwood Mac-klassiekers als Dreams, Rhiannon en Gold Dust Woman. De zangeres behoort tot een klein gezelschap muzikale legendes dat niet één, maar twee keer is ingehuldigd in de Rock And Roll Hall Of Fame. Eerst in 1998 als lid van Fleetwood Mac en 21 jaar later nog eens als soloartiest.

Op dinsdag 16 juli is Nicks ook te zien in het Sportpaleis in Antwerpen. De kaartverkoop voor de show in Amsterdam start op vrijdag 22 maart om 12.00.

Foto: Randee St. Nicholas

