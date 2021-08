De 10 beste Golden Earring-songs van na de jaren tachtig

Golden Earring-zanger Barry Hay viert vandaag zijn 73ste verjaardag. Lijstjes met de beste nummers van de band zijn steevast gevuld met songs uit de jaren ’70 en ’80, maar de heren uit Den Haag hebben in de jaren ’90 en daarna ook nog veel moois gemaakt en hiermee een hele generatie nieuwe fans voor zich weten te winnen.

10. Whisper In A Crowd (1999)

Whisper In A Crowd is de tweede single van het wat wisselvallige album Paradise In Distress. Helaas bleef het nummer slechts drie weken in de tipparade hangen. Dat is opmerkelijk, want het was een van de mooiste ballads die Golden Earring in jaren had gemaakt. Het nummer is door Hay en George Kooymans geschreven, maar is typisch zo’n Earring-song die het beste door Kooymans gezongen wordt.

9. Colourblind (2003)

Ook na de eeuwwisseling blijft de Earring nieuwe muziek opnemen. De albums vinden nog steeds gemakkelijk hun weg naar de fans, maar op de radio worden de singles nog maar sporadisch gedraaid. “Ik heb absoluut geen zicht meer op de hitparades van tegenwoordig. Er zijn artiesten die ik heel goed vind, maar er zijn er ook bij waar ik niks van begrijp en die al wekenlang op nummer één staan”, verzucht Hay in een interview met de Haagse Courant in 2003. Het aan Herman Brood opgedragen nummer Colourblind is van een zeldzame schoonheid, maar doet in de hitlijsten helaas niets.

8. Gotta See Jane (1995)

Golden Earring heeft de inspiratie aan veel verschillende muziekstromingen ontleend. Het album Love Sweat heeft een verrassende selectie smaakvol uitgevoerde covers. Gotta See Jane is origineel een nummer van R. Dean Taylor uit 1967. De Motown-classic viel in een stroming die de kenners ‘Northern soul’ noemen. De versie van de Earring is wat steviger en werd vaak gespeeld tijdens concerten van de band.

7. Legalize Telepathy (1994)

Legalize Telepathy is een klassiek Golden Earring-nummer dat net zo makkelijk ergens halverwege de jaren ’70 op een willekeurig Earring-album had kunnen staan. Lekker uptempo, een pompende bas van Rinus Gerritsen en een geweldige gitaarsolo van Kooymans.

6. Still Got The Keys Of My First Cadillac (2012)

Na negen jaar komt er in 2012 eindelijk weer een nieuw album uit. De single Still Got The Keys Of My First Cadillac krijgt aardig wat airplay op de classic-rockstations en Radio 2. Voor de productie van het album heeft de band Rolling Stones-producer Cris Kimsey weten te strikken maar het is vooral gitarist Frank Carillo die de show steelt met lekkere gitaarpartijen in Still Got The Keys Of My First Cadillac.

5. Say When (2019)

Ter gelegenheid van het tekenen van een nieuwe overeenkomst met het muzieklabel Red Bullet brengt Golden Earring in oktober 2019 Say When uit. Spijtig genoeg blijkt dit het laatste werkstukje van de band. Tegelijk hoor je in het nummer niets van sleet of gebrek aan inspiratie, niet gek voor een groep die al bijna zestig jaar meedraait. Enkele weken later zal de Earring Ahoy Rotterdam aandoen, een show die achteraf hun laatste concert zal blijken.

4. In A Bad Mood (1991)

Naast prachtige ballads als Going To The Run en One Shot Away From Paradise valt er op Bloody Buccaneers ook heel veel uptempo te genieten. Een nummer als Temporary Madness springt eruit, maar In A Bad Mood is helemaal van grote klasse, dankzij de herkenbare gitaarriff van Kooymans en de krachtige zang van Hay in het couplet en het explosieve refrein. Een nummer dat de band regelmatig live uitvoerde.

3. Identical (2012)

Het album Tits N’ Ass opent met deze ongeremde stamper. Iedereen van webmagazine Loudersound tot VPRO’s 3voor12 is het erover eens: Identical is een knaller zoals we van de Earring gewend zijn. De song heeft zoals verwacht de hitparade niet onveilig gemaakt. Buiten de babyboomers en hun kinderen spreekt deze band de jongelui niet meer aan. Maar dat is niet erg, want vanaf de release werd Identical een publiekslieveling en een vaste waarde op de liveset van de Earring.

2. Je Regrette (2015)

Als eerbetoon aan de stad waar het allemaal begonnen is, én om hun vijftigjarig jubileum te vieren, brengt Golden Earring in december 2015 de ep The Hague uit, met vijf nieuwe nummers. De Puch-brommer op de voorkant verwijst naar de jonge jaren van de Earring-leden, toen de rivaliserende jeugd in Den Haag verdeeld was in kikkers en bullen. Bullen waren de jongens met een vetkuif, die fan waren van Elvis of Tielman Brothers en op een Kreidler- of Zündapp-brommer reden. De kikkers droegen een lange groene jas (vandaar kikkers), waren fan van The Beatles, The Rolling Stones en The Golden Earrings, en reden op een Puch zoals afgebeeld op de hoes. De opener Je Regrette is een onmiskenbare Earring-rocker met oudgediende Bertus Borgers op de saxofoon.

1. Going To The Run (1991)

Eind jaren tachtig had Golden Earring al een tijdje geen hits meer gehad en het album Keeper Of The Flame kon bij de fans op weinig enthousiasme rekenen. Maar zoals eerder, wanneer er een periode van minder succes was, kwam de band ook deze keer keihard terug. Met Going To The Run, een ode aan een overleden biker-vriend van Hay, scoort Golden Earring weer ouderwets. Hay grapte over het nummer dat ze het bewust aan het begin van de set speelden, zodat de Hells Angels daarna weer naar huis konden.

Tekst: Edwin Moor

Foto: Kees Tabak

Meer lezen over Golden Earring? Bestel hier de speciale uitgave Ode aan de Earring, gemaakt door het team van Lust For Life!