George Kooymans (77) overleden

Na de dood van onder anderen Brian Wilson, Sly Stone en Ozzy Osbourne is de wereld in korte tijd opnieuw een grote muzikale held armer: vandaag werd bekend dat George Kooymans op 77-jarige leeftijd overleden is. De gitarist/zanger van Golden Earring leed aan de spierziekte ALS.

Kooymans was in 1961 een van de oprichters van Golden Earring. Hoewel veel van de grootste klassiekers van de band door frontman Barry Hay (die zich pas in 1967 bij het toenmalige The Golden Earrings voegde) werden gezongen, was de gitarist ook regelmatig als leadvocalist te horen. Bijvoorbeeld in de hit Another 45 Miles uit 1969. Samen met Hay vormde Kooymans ook een ijzersterk songwritersduo: onder andere de Earring-klassieker Radar Love werd door beide leden geschreven.

Naast zijn werk bij Golden Earring had Kooymans ook succes met het trio Vreemde Kostgangers, dat hij in 2016 vormde met Boudewijn de Groot en Doe Maars Henny Vrienten. De groep nam drie albums op, waarvan de derde (Mist) in 2023 verscheen. Die plaat bleek de laatste waar Kooymans nog aan meewerkte.

‘Een waanzinnige tijd samen’

Kort nadat Kooymans in februari 2021 bekendmaakte aan ALS te lijden, werd ook aangekondigd dat Golden Earring er na zestig jaar mee stopte. De gitarist/zanger vertelde daar zelf over in een openhartig gesprek in Lust For Life 123: “Voor mijn gevoel was de band al een tijdje een aflopende zaak. We traden sowieso steeds minder op. De rek was eruit. Het begon me ook steeds zwaarder te vallen, dat optreden. Urenlang met zo’n gitaar op het podium… Het is altijd heel moeilijk om zelf het moment te bepalen dat je echt stopt. We zouden in elk geval niet nog tien jaar zijn doorgegaan. De beslissing is nu voor ons genomen. Als het om de band gaat, ben ik alleen maar enorm dankbaar. We hebben heel veel muziek gemaakt. Ondertussen hebben we een waanzinnige tijd samen gehad.”

Onlangs kondigden de andere Golden Earring-muzikanten (Barry Hay, Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen) de concertreeks One Last Night aan. Naast de drie leden zelf zouden in januari 2026 ook andere artiesten het werk van de internationaal succesvolle band uitvoeren in Ahoy, waaronder DI-RECT en Danny Vera.

Het overlijden van de Golden Earring-oprichter werd bekendgemaakt door zijn familie, zo meldt de NOS. George Kooymans is 77 jaar geworden.

Foto George Kooymans met Golden Earring in Heineken Music Hall 2012: Willem Schalekamp