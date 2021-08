De tien beste nummers van Def Leppard

Def Leppard-frontman Joe Elliott bereikt vandaag de leeftijd van 62 jaar. De laatste tijd is de zanger vooral bezig met het samenstellen van boxen en heruitgaven van oud en ongebruikt studiomateriaal van de band. Dat materiaal is er in overvloed, want Def Leppard mag toch wel beschouwd worden als een van de meest succesvolle rockgroepen van de jaren ‘80. Vanaf 1981 scoort de band de ene monsterhit na de andere in de Verenigde Staten, Japan en Europa.

Def Leppard is vooral bekend geworden met een ‘overgeproduceerde’ sound en gladde ballads, maar eigenlijk is Joe Elliott zelf vooral een groot liefhebber van glamrockers als Bowie, T. Rex, Sweet en Ian Hunter, wat bij vlagen goed te horen is op de eerste albums. Ter gelegenheid van de verjaardag van Elliott maakten we een Top 10 van de beste songs van Def Leppard.

10. Hello America (1980)

Eind jaren ’70 wordt Def Leppard opgericht door bassist Rick Savage, gitarist Pete Willis en Joe Elliott. Gitarist Steve Clark voegt zich bij de band en met hun demo-ep Getcha Rocks Off weten ze de aandacht van de grote labels op zich te richten. Met de nieuwe 15-jarige drummer Rick Allen neemt Def Leppard het debuutalbum On Through The Night op. Aan ambitie ontbreekt het de twintigers uit de Engelse industriestad Sheffield niet: met Hello America begroeten ze alvast het land dat ze zo graag willen veroveren.

9. Bringin’ On The Heartbreak (1981)

Steve Clark was als songwriter een belangrijke factor voor de band. Zijn credits staan bij de meeste grote hits van Def Leppard. Van origine was hij een rockgitarist die soms moeite had met de weg die de band later, in de loop van de jaren ’80, insloeg. Toch wist Clark er zijn stempel op te drukken met zijn spel, zoals in de doorbraaksingle in de Verenigde Staten: Bringin’ On The Heartbreak.

8. Dangerous (2015)

Gitarist Steve Clark overleed in 1991 aan de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik en werd vervangen door Vivian Campbell van Dio. Dat Clark belangrijk was als songschrijver voor de band en net wat extra’s toevoegde, blijkt wel uit het matige succes van de albums Adrenalize (1992) en Slang (1996). De meeste nummers halen het niveau van de jaren ’80 niet meer. Pas op Euphoria (1999) en vooral op Def Leppard uit 2015 klinken de songs weer met de energie en scherpte die de band in zijn succesjaren onderscheidde.

7. Foolin’ (1983)

De grote man achter de schermen, medeverantwoordelijk voor het enorme succes van Def Leppard, is producer Robert ‘Mutt’ Lange. Naast de productie schreef Lange ook mee aan veel hits van de band. Ook Foolin’ van het hitalbum Pyromania heeft duidelijk ‘s mans signatuur. Zijn invloed is goed hoorbaar op dit nummer, zowel in het akoestische intro als het explosieve refrein. Foolin’ haalt net de top 20 niet in de VS.

6. 20th Century Boy (2006)

Voor het album Yeah! nam Def Leppard nummers op die de bandleden beïnvloed hebben in de ontwikkeling van hun muzikale liefde. Vaak voegen coveralbums niet zoveel nieuws toe, maar in dit geval bevestigt de uitzondering de regel. Vanwege Elliott’s voorliefde voor Bowie, Sweet en Ian Hunter namen hij en zijn collega’s een aantal mooie covers op. Een nummer dat er uitspringt is de albumopener 20th Century Boy van T. Rex, een geslaagde uitvoering waarmee de band zijn roots eert.

5. Hysteria (1987)

Hysteria was in de VS een van de maar liefst zeven hitsingles van het gelijknamige album. Die plaat is getekend door de bijzondere omstandigheden waaronder ‘ie tot stand kwam. De band wilde weer opnemen met Lange, de producer van de succesalbums High ‘N’ Dry en Pyromania. Lange was echter al bezet, dus koos de band voor Jim Steinman, de man achter Bat Out Of Hell van Meat Loaf. Deze samenwerking verliep niet naar wens en tot overmaat van ramp raakte drummer Rick Allen zijn arm kwijt in een ongeluk. Maar al in het ziekenhuis begon Allen met zijn beide voeten en overgebleven arm te trommelen op zijn bed. Met een speciaal voor hem gemaakte kit door fabrikant Simmons zat de band binnen enkele maanden weer in de studio. Goede timing, want intussen was Lange weer klaar met zijn vorige klus en ging de band hongerig aan de slag met het album dat wereldwijd ruim 20 miljoen keer over de toonbank zou gaan.

4. Photograph (1983)

Photograph is een vaak gespeeld nummer tijdens shows van Def Leppard. De band is live een andere ervaring dan op de studioalbums, wat in deze video van enkele jaren geleden goed te horen (en te zien) is. Het nummer begint als een rechttoe rechtaan rocksong met een mooie brug naar het refrein. Waarschuwing: grote kans dat je na een keer luisteren de rest van de dag het refrein loopt te neuriën…

3. Love Bites (1987)

Love Bites, de enige nummer 1-hit in de Verenigde Staten voor Def Leppard, werd mede geschreven door producer ‘Mutt’ Lange. Volgens gitarist Phil Collen klonk de eerste akoestische versie die Lange liet horen als een liedje van Eagles. Het nodige werk werd verzet door de band om te komen tot het uiteindelijke resultaat. Lange is nog steeds te horen in de laagjes achtergrondzang. Vooral Clark zorgde er met zijn gitaarwerk voor dat Love Bites niet alleen een gladde ballad werd, maar ook de scherpte van een goede rocksong meekreeg.

2. Rock Of Ages (1983)

De tweede single van het succesalbum Pyromania groeit door de jaren heen uit tot een absolute meezinger: live, maar ook in de kroeg. Alle ingrediënten voor een hairmetalhit zijn aanwezig: een bonkende drum, spectaculair gitaarwerk en een meezingrefrein. Het nummer wordt vaak voor films gebruikt en fungeerde als titel voor de hilarische film uit 2012 over de hoogtijdagen van de L.A. strip, met o.a. Tom Cruise en Russell Brand.

1. Animal (1987)

Eind jaren ’80 is er geen ontkomen meer aan. Def Leppard staat dankzij de twintowers Pyromania en Hysteria aan de top van de populaire rock, maar ook van de mainstream popmuziek. Animal is typerend voor de sound van de band: melodieuze rock met catchy refreinen, maar net rock & roll genoeg om de fans van het eerste uur niet kwijt te raken. Na Hysteria weet Def Leppard het succes niet meer te evenaren. Door de opkomst van de grunge begin jaren ‘90 verdwijnt de hairmetal bijna volledig, maar de band heeft altijd een grote fanbase weten te behouden door nieuw materiaal uit te brengen en frequent te blijven toeren. Voor 2022 staat er een – vanwege de covid-pandemie uitgestelde – stadiontour gepland, samen met Joan Jett, Poison en Mötley Crüe.

Tekst: Edwin Moor

Foto: Kevin Nixon/Universal

