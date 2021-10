De tien beste songs van Red Hot Chili Peppers

De afgelopen maand stond Red Hot Chili Peppers weer volop in de aandacht dankzij de aankondiging van een nieuwe wereldtournee – mét gitarist John Frusciante. Ook hadden de leden deze maand twee feestjes te vieren. Eerst werd oprichter/bassist Flea op 16 oktober 59 jaar en vandaag viert drummer Chad Smith zijn zestigste verjaardag. De band zal in juni volgend jaar ook Nederland bezoeken voor een concert in het Goffertpark, waar een aantal van de onderstaande tien nummers vast te horen zal zijn.

10. Fight Like A Brave

The Uplift Mofo Party Plan uit 1987 had het perfecte album voor de Peppers kunnen zijn, eentje waarmee ze de wereld zouden kunnen veroveren. Alle ingrediënten waren aanwezig: de originele gitarist Hillel Slovak was weer terug bij de band en de funky rocksound waar Red Hot Chili Peppers wereldberoemd mee zou worden, is al te horen in nummers als Fight Like A Brave. Helaas sloeg meteen het noodlot toe: Slovak overleed en kort daarna vertrok ook drummer Jack Irons. Zo bleven zanger Anthony Kiedis en bassist Flea alsnog met lege handen achter.

9. Knock Me Down

Met een nieuwe drummer (Chad Smith) en gitarist (John Frusciante) neemt Red Hot Chili Peppers het album op dat de definitieve doorbraak zal betekenen. Knock Me Down, een nummer opgedragen aan de overleden Slovak, belandt moeiteloos in de hitparade.

8. Walkabout

Na het vertrek van Frusciante in 1992 zoekt de band naarstig naar een passende vervanger. Na een aantal audities blijft Dave Navarro, die dan net grungeband Jane’s Addiction heeft verlaten, over. Het nieuwe Peppers-album One Hot Minute komt na behoorlijk wat vertraging dan toch uit. Het dankzij de metalinvloeden vrij donkere geluid wordt wisselend ontvangen door de pers. Flea drukt hoorbaar meer zijn stempel op het geluid, zoals in Walkabout.

7. Give It Away

Blood Sugar Sex Magik uit 1991 mag wel beschouwd worden als het ultieme album van Red Hot Chili Peppers. Het was de eerste plaat van een reeks die werd gemaakt met meesterproducer Rick Rubin. Eigenlijk wilde de band al eerder met hem werken, maar Rubin vond het vanwege het overmatige drugsgebruik van de heren niet zo’n goed idee. Give It Away is de eerste single van het album en meteen een dikke hit.

6. Higher Ground

Door de jaren heen heeft Red Hot Chili Peppers meerdere covers opgenomen. Deze versie van Stevie Wonders Higher Ground mag er zeker zijn en is nog steeds een livefavoriet.

5. Otherside

Na zijn vertrek belandt John Frusciante steeds verder in een neerwaartse spiraal van drugs. Eind jaren negentig weet Flea de getroebleerde gitarist te overtuigen in rehab te gaan. Een paar maanden later bezoekt de bassist de herstelde Frusciante opnieuw en vraagt hij hem terug bij Red Hot Chili Peppers. Het daaropvolgende album Californication wordt met zestien miljoen verkochte exemplaren het meest succesvolle uit de geschiedenis van de band. Otherside gaat over het terugvallen in een drugsverslaving en laat een nieuw, meer melodieus geluid van de Peppers horen.

4. By The Way

Anthony Kiedis vertelde in een interview uit 2002 dat het maken van het album By The Way een van de fijnste periodes uit zijn leven was. Geen gedoe met bandleden en drugs en dat is te horen in de nog verder uitgewerkte melodieuze en positieve sound. Het meisje Dani waar Kiedis regelmatig over zingt (Dani the girl, is singing songs to me/Beneath the Marquee, overload), staat voor alle vrouwen die Kiedis in zijn leven is tegengekomen.

3. Monarchy Of Roses

Wanneer gitarist John Frusciante voor de tweede keer Red Hot Chili Peppers verlaat, heeft dat veel minder invloed dan de eerste keer. Probeerde de band zich in 1992 aan te passen aan Dave Navarro, nu neemt vervanger Josh Klinghoffer schijnbaar moeiteloos de plaats van Frusciante in. Klinghoffer was geen onbekende van de band, want hij speelde al enkele jaren mee als tweede gitarist tijdens tours. Op het album I’m With You is Klinghoffer gitarist en medecomponist. Dat blijft hij tot aan 2019, wanneer Frusciante voor de derde keer terugkeert bij de band.

2. Californication

Volgens Flea is Californication het beste werk van Red Hot Chili Peppers. Het album laat een meer cynische Peppers horen, die het maatschappelijke verval in Amerika op de hak nemen. De teksten over het nastreven van roem en eeuwige jeugd bevatten een aantal verwijzingen naar Kurt Cobain, Bowies Station To Station en de planeet Alderaan uit Star Wars: ‘Cobain can you hear the spheres singing songs off Station To Station and Alderaan’s not far away, it’s Californication’. Vaste producer Rick Rubin huurt technicus Jim Scott in om het opnameproces te begeleiden. De band oefent in de zomer van 1998 met de teruggekeerde Frusciante in de garage van Flea en alles wat Scott vervolgens deed, was de sound uit die garage zo goed mogelijk vastleggen.

1. Under The Bridge

Under The Bridge is de grootste hit van Red Hot Chili Peppers en een beetje atypisch. Tot dan toe maakte de band uptempo nummers en geen ballads. De tekst had Kiedis al eerder geschreven toen hij nog verslaafd was aan heroïne. Under The Bridge verwijst naar een plek in de stad waar de zanger drugs scoorde en high werd. Producer Rick Rubin ontdekte de tekst en spoorde hem aan om er met de band een song van te maken. In eerste instantie geneerde Kiedis zich voor de zeer persoonlijke tekst, maar nadat hij het voor de anderen zong, ontstond de ballad waarmee de Peppers bij de massa zouden doorbreken.

Tekst: Edwin Moor

Foto Red Hot Chili Peppers in Ziggo Dome (8 november 2016): Don Crusio