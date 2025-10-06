Rush gaat weer op tournee met nieuwe drummer (nieuws)

Het verhaal van Rush leek definitief afgesloten met het overlijden van drummer Neil Peart in januari 2020, maar vandaag werd dan toch een nieuwe tour onder de oude bandnaam aangekondigd. Zanger/bassist/toetsenist Geddy Lee en gitarist Alex Lifeson treden vanaf juni volgend jaar op met een nieuwe drummer.

Tijdens de Fifty Something Tour worden Lee en Lifeson bijgestaan door de Duitse drummer Anika Nilles, die eerder met gitaarvirtuoos Jeff Beck toerde. In een persbericht meldt Geddy Lee verheugd te zijn om haar aan de fanbase te introduceren en er alle vertrouwen in te hebben dat de Rush-fans haar in de armen zullen sluiten. Tot nu toe zijn er elf shows in de Verenigde Staten en Canada aangekondigd, waarvan twee in Madison Square Garden, New York.

De Canadese progrockband heeft sinds 2015 niet meer getoerd. De laatste show in Nederland was op 2 juni 2013, in de Ziggo Dome ter promotie van het laatste album Clockwork Angels. Nieuwe tournees werden in de volgende jaren uitgesloten door Lee en Lifeson, en een vervolg leek al helemaal onwaarschijnlijk toen in januari 2020 drummer/tekstschrijver Neil Peart overleed aan de gevolgen van hersenkanker. Toch stond het overgebleven duo in 2022 weer gezamenlijk op het podium, tijdens concerten ter ere van de animatieserie South Park en Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins. Kort daarna vertelde Lee in interviews dat hij nieuwe tournees onder de naam Rush misschien toch wel zag zitten.

Broeders

Sinds de laatste Rush-tour hebben de overgebleven leden bepaald niet stilgezeten. Zo schreef Lee meerdere boeken en vormde Lifeson de band Envy Of None, waarvan inmiddels twee albums verschenen zijn. Op het debuut bracht hij een ode aan Neil Peart met de instrumentale track Western Sunset. “Neil had een vrij gecompliceerde persoonlijkheid, maar we hadden geen moeilijke band”, vertelde de gitarist rond de albumrelease in een interview met Lust For Life. “We waren broeders, we hielden van elkaar en met hard werken hebben we verbazingwekkende dingen bereikt. Dat is hoe ik me hem herinner.”

Foto Rush in Ziggo Dome (2013): Willem Schalekamp