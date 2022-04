De Iggy Pop-playlist van Peter te Bos (Claw Boys Claw)

Voor onze eerste playlist-editie (LFL062) vroegen we verschillende bekende Nederlandse muzikanten een playlist te maken met hun favoriete songs van een artiest die zij bewonderen. Zo lieten we Peter te Bos aan het woord over ‘the godfather of punk’: Iggy Pop. “Ik heb Iggy heel erg hoog zitten, met zijn mooie donkere stem die ook nog eens ijzingwekkend kan schreeuwen”, aldus de Claw Boys Claw-frontman. “Simpele teksten, maar wel raak.”

1. Lust For Life (Iggy Pop, Lust For Life, 1977)

Peter te Bos: “Het ultieme opkiknummer. Bij de eerste klappen op de drums staat het en binnen acht maten voel je je al beter. Het is ook onderdeel van de soundtrack van de film Trainspotting, die zie ik ook voor me als ik dit nummer hoor.”

2. No Fun (The Stooges, The Stooges, 1969)

“Swingt als de neten! Het klinkt heel soft, met dat handklap-intro, maar het werkt. En dan die donkere tekst erbij, geweldig!”

3. I Wanna Be Your Dog (The Stooges, The Stooges, 1969)

“Dit nummer hebben we regelmatig met Claw Boys Claw gecoverd. Het is de ultieme zaalverbouwsoundtrack! Het brengt echt wat teweeg.”

4. I’m Sick Of You (The Stooges, I’m Sick Of You!, ep, 1977)

“Iggy beschrijft in dit nummer met zijn norrige stem het einde van een liefde. Het begint heel rustig, met getokkel op een gitaar en eindigt uiteindelijk in, ja, een bende! Ik hou hiervan, die dynamiek. Het leeft en kraakt aan alle kanten. Een prachtnummer.”

5. The Passenger (Iggy Pop, Lust For Life, 1977)

“Iggy Pop van zijn andere kant, maar eveneens heel mooi. En ook hier weer goede tekst en zang. Je hoort de invloed van Bowie, maar die twee trokken in deze tijd natuurlijk heel veel met elkaar op.”

6. T.V.-Eye (The Stooges, Fun House, 1970)

“Dit is zo’n typisch Stooges-nummer met een geweldige riff. Het snijdt door hart en ziel. Als je dit speelt, knalt je hoofd uit elkaar. Het is zo uitbundig, met die scheurzang. Iggy op zijn best.”

7. Search And Destroy (The Stooges, Raw Power, 1973)

“Raw Power was een ommekeer in de sound van Iggy & The Stooges. Het werd bijna hardrock, heel groots. Ik vind dat Iggy beter functioneerde in zijn oudere muziek, waar meer ziel in zit. Maar toch blijft dit een genadeloze rock & roll-song.”

8. Dirt (The Stooges, Fun House, 1970)

Misschien is dit niet het bekendste nummer van de beste man, maar deze superblues vind ik echt fantastisch. Je hoort hier ook duidelijk de invloed van The Stooges, dat norsige. Ze zitten niet overal precies op de tel, maar spelen gewoon lekker samen. Zo moet het volgens mij ook.”

9. Johanna (Iggy Pop & James Williamson, Kill City, 1977)

“Johanna heeft een beetje hetzelfde losse gevoel. Deze komt van het album met Stooges-gitarist James Williamson: Kill City. We hebben dit ook live gespeeld. Het is een heerlijk nummer om te schreeuwen.”

10. Break Into Your Heart (Iggy Pop, Post Pop Depression, 2016)

“Ik ben geen fan van Josh Homme, met wie hij deze plaat heeft gemaakt. Ik heb liever een gitarist die af en toe uit de bocht vliegt. Dit album klinkt mij te afstandelijk, maar deze song wilde ik er toch even bij noemen. Ach, Iggy kan hier ook niet zo veel aan doen, het heeft denk ik een beetje met zijn oude dag te maken.”

11. Candy (Iggy Pop, Brick By Brick, 1990)

“De stem van Kate Pierson van The B-52’s zit misschien af en toe tegen het valse aan, maar past perfect bij die van de zanger.”

Deze playlist is afkomstig uit Lust For Life 062. Meer lezen over Iggy Pop? Bekijk hier LFL001, inclusief een groot interview met ‘the godfather of punk’!

Foto Iggy Pop op Down The Rabbit Hole 2015: Willem Schalekamp