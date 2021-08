Playlist-special: Steve Hackett over de beste Genesis-nummers

Onder anderen Alice Cooper, Melissa Etheridge, Tom Odell en leden van KISS, Def Leppard en Toto stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. 45 jaar na zijn vertrek is de geest van Genesis niet verdwenen uit het werk van gitarist Steve Hackett. Tijdens recente tournees vertolkte hij materiaal van zijn oude band en op de twee Genesis Revisited-albums stak hij de klassiekers in een nieuw jasje. Voor een lijstje van zijn favoriete Genesis-nummers is Steve dus wel te porren. Beluister zijn playlist hieronder!

Lees het verhaal van Steve Hackett bij deze playlist in editie 112 van muziekblad Lust For Life, die nu in de winkel ligt en ook verkrijgbaar is in onze webshop! In dit nummer vind je naast de playlist-special ook artikelen over Prince, Jackson Browne, Styx, Lucy Dacus en nog vele anderen.

1. Dancing With The Moonlit Knight (Selling England By The Pound, 1973)

2. Firth Of Fifth (Selling England By The Pound, 1973)

3. Watcher Of The Skies (Foxtrot, 1972)

4. Supper’s Ready (Foxtrot, 1972)

5. I Know What I Like (In Your Wardrobe) (Selling England By The Pound, 1973)

6. Horizons (Foxtrot, 1972)

7. The Battle Of Epping Forest (Selling England By The Pound, 1973)

8. The Return Of The Giant Hogweed (Nursery Cryme, 1971)

9. The Musical Box (Nursery Cryme, 1971)

10. For Absent Friends (Nursery Cryme, 1971)

Meer lezen over Genesis? Bekijk hier Lust For Life 047, inclusief een artikel over de iconische progressieve rockband.

Foto: Lee Millward