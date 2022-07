Slash: vijf hoogtepunten buiten Guns N’ Roses

Slash is vandaag 57 jaar geworden. Ook buiten Guns N’ Roses heeft de iconische gitarist veel moois gemaakt: zo richtte hij Slash’s Snakepit op, maakte hij deel uit van Velvet Revolver en nam hij ook solowerk op. Dat leverde onder meer deze vijf sterke songs op.

Uiteraard kent iedereen Slash als de gitarist van Guns N’ Roses, de band die eind jaren tachtig wereldberoemd werd en sinds de reünie in 2016 weer over de wereld toert. In 1994 richt de gitarist zijn eigen Slash’s Snakepit op. Daarnaast is Slash een veelgevraagde gast op albums en tijdens optredens van de meest uiteenlopende artiesten: van Michael Jackson tot Lenny Kravitz en van Motörhead tot Carole King. Met zijn Guns N’ Roses-collega’s Duff McKagan en Matt Sorum start hij Velvet Revolver, dat doorbreekt met het hitalbum Contraband (2004). Tegenwoordig zit Slash weer bij Guns N’ Roses en werkt hij veel samen met Myles Kennedy, met wie hij al vier albums opnam.

Slash’s Snakepit – Been There Lately

“Voor het eerst in jaren is toeren weer leuk, heb ik lol met mijn bandmaten en gaat het alleen over het spelen van rock & roll”, zou Slash later zeggen over zijn tour met Slash’s Snakepit in ‘96. Hij start de band met ex-Guns N’ Roses-leden Gilby Clarke en Matt Sorum. Na de nodige bezettingswisselingen en een tussenstop van drie jaar zet Slash een punt achter dit project.

Slash & Andrew Stockdale – By The Sword

Voor het titelloze eerste soloalbum van Slash (2010) vraagt hij voor elk nummer een gastzanger. Bijzonder zijn de opnames met Adam Levine van Maroon 5 of het nummer Promise, met de in 2017 overleden Chris Cornell. Een van de songs die eruit springt, is By The Sword met Andrew Stockdale van Wolfmother.

Slash & Kid Rock – I Hold On

Je zou verwachten dat bekendere gastzangers als Alice Cooper, Ozzy Osbourne of Iggy Pop hoge ogen gooien op het soloalbum Slash uit 2010. Maar uiteindelijk was het I Hold On met Kid Rock dat een van de meest gedraaide songs op classic-rockzenders werd. Het nummer laat ook de groei van Slash als songwriter horen.

Slash Feat. Myles Kennedy & The Conspirators – Anastasia

Wie zich afvraagt waarom Slash tegenwoordig samenwerkt met zanger Myles Kennedy, moet misschien naar zijn verleden kijken. Na jarenlang met botsende karakters als Axl Rose en Scott Weiland te hebben gewerkt, is een rustiger type als Myles Kennedy een verademing. Maar dat is het niet alleen: de Alter Bridge-frontman blijkt naast een uitstekend zanger een geweldige medecomponist, getuige Anastasia van het album Apocalyptic Love uit 2012.

Velvet Revolver – Slither (2004)

Slash, Duff McKagan en Matt Sorum waren al enige tijd bezig met een nieuwe band, maar konden de juiste zanger niet vinden. Totdat Scott Weiland van Stone Temple Pilots werd aangenomen. Het debuut Contraband behaalde de eerste positie in de album Top 200 in de VS en de single Slither won in 2005 een Grammy voor Best Hard Rock Performance. Velvet Revolver heeft slechts twee albums gemaakt en de band is langzaam doodgebloed na het vertrek van Scott Weiland in 2008. De zanger overleed uiteindelijk in 2015, aan een overdosis.

Foto Slash in Heineken Music Hall (2014) door Megin Zondervan