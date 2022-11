Beth Hart in Ziggo Dome (fotoverslag)

Beth Hart moest haar concert in de Ziggo Dome zaterdagavond vroegtijdig stoppen. Ze verliet na ongeveer anderhalf uur het podium vanwege een verkoudheid. Het was de tweede keer dit jaar dat de zangeres haar fans moest teleurstellen: in juni annuleerde ze ook al een optreden op het Holland International Blues Festival in Grolloo, in verband met gezondheidsproblemen. Tijdens de show in Amsterdam, onderdeel van haar Thankful Tour, was er gelukkig nog genoeg tijd om prachtige foto’s te maken van zowel Hart als John Oates, die in het voorprogramma stond. Bekijk hierboven de foto’s van de avond!

Beth Hart in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op zaterdag 26 november 2022

Foto’s door Ans van Heck