Blur in Ziggo Dome (live-recensie)

De gebroeders Gallagher maken er misschien een sport van om fans scherp te houden met hints naar een onwaarschijnlijke Oasis-reünie. Zo niet Blur. Damon Albarn heeft het met zijn Gorillaz en allerhande andere projecten namelijk veel te druk voor dergelijk drama. Zelfs voor een Blur-show op Nederlandse bodem kon lange tijd geen gaatje in de agenda gevonden worden. Deze dinsdag stond de band dan toch eindelijk in de Ziggo Dome, zijn eerste show op Nederlandse bodem in maar liefst twintig jaar.

De Britse band met een inmiddels legendarische status in eigen land werd in 1989 opgericht door Albarn, Graham Coxon, Alex James en Dave Rowntree. In de jaren daarna werd in razend tempo album na album opgenomen, waarna er een tandje terug werd gedaan. Toch staat Blur anno 2023 nog altijd in diezelfde opstelling op het podium – geen extra muzikale versterking, geen poespas, maar gewoon een band in spijkerbroeken, poloshirts en Dr. Martens.

Britten in Amsterdam

In dat thuisland staan de mannen in het Wembley-stadion voor bijna 100.000 bezoekers, hier moet de Ziggo Dome volstaan. Groter had de zaal ook niet moeten zijn – de 17.000 plekken zijn lang niet allemaal gevuld. De bovenste balkons zijn grotendeels verduisterd, de stoelen leeg. Dat is vooral opvallend als je dit vergelijkt met de bovendien veel jongere opkomst bij Gorillaz in diezelfde zaal – dat concert verkocht in 2017 in rap tempo uit. Dat contrast vertaalt zich verder door naar de manier waarop Albarn op het podium staat. Leek de frontman bij Gorillaz cool en in control, bij Blur zijn hij en zijn maatjes vooral Britten die na lange tijd terugkeren naar Amsterdam: “I know that you’re stoned, I know that I’m stoned”, lacht Albarn wat schaapachtig, maar zeer content.

The Ballad Of Darren

Gelukkig – want dat spreekt niet altijd voor zich – staat de locatie bij Blur de muziek niet in de weg. Ruim twee uur aan songs met weinig pretentie, gewoon zoals een goed geoliede band zou moeten klinken. De set begint wat ingetogen met St. Charles Square, een nog niet uitgebracht nummer van het nieuwe Blur-album dat op 21 juli verschijnt. Daarbuiten zou je niet direct vermoeden dat deze show in de Ziggo Dome onderdeel is van de tournee ter ere van deze nieuwe plaat, The Ballad Of Darren, want tot de toegift klinken enkel de grote successen en publiekslievelingen uit de jaren negentig en begin 2000. Vooral Modern Life Is Rubbish (1993) en Parklife (1994) zijn uitermate goed vertegenwoordigd in de setlist.

Vanaf het moment dat de eerste noten van Coffee & TV klinken, gaat het los. Het is niet altijd vlekkeloos – zo moet bijvoorbeeld All Your Life een tweede keer ingezet worden na een valse start – maar de band speelt wel vol enthousiasme. Gitarist Graham Coxon is in topvorm en wanneer Dave Rowntree na afloop krukken nodig blijkt te hebben om zichzelf van achter zijn drumstel naar de coulissen te slepen, ontstaat vooral verbazing. Je blijkt bovendien geen uitverkochte Ziggo Dome nodig te hebben om mensen luidkeels mee te horen zingen met End Of A Century of, we kunnen er niet omheen, Song 2, waarbij her en der in het publiek zelfs nog wat moshpitjes ontstaan.

Onsamenhangende praatjes

De afwezigheid van twintig jaar wordt ruimschoots goedgemaakt met twee uren aan hits, inclusief een goed gevulde toegift met Girls & Boys, Tender en het gevoelig gebrachte The Universal, maar ook nieuwe single The Narcissist. Het is de enige song waarin Albarn soms ietwat aarzelend klinkt, maar qua sound blijkt het nummer de band eigenlijk erg goed te passen. Opvallend genoeg dienen we het wel te stellen zonder ook maar één song van het recentste album van de heren, The Magic Whip uit 2015. Een gekke keuze: die plaat werd destijds positief ontvangen, maar als we heel eerlijk zijn worden de songs daarvan niet gemist deze avond.

Het viertal zet namelijk een fantastische set neer, vol meezingers en vol overtuiging gebracht. Daarmee kunnen we Albarn zelfs de onsamenhangende kletspraat tussen de liedjes door – verhalen over zijn recente ervaring met de gevaren van geautomatiseerde stationstoiletten bijvoorbeeld – vergeven. Dat wil zeggen, zolang we niet weer twintig jaar moeten wachten op een volgende tournee…

Blur in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op dinsdag 27 juni 2023

Foto’s door Anne-Marie Kok