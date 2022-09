DeWolff & Dawn Brothers – Double Cream (recensie)

DeWolff en Dawn Brothers slaan de handen ineen voor een portie knisperende soul en r&b oude-stijl

Dit mag een gedroomde alliantie heten. Het Limburgse DeWolff en de Rotterdamse Dawn Brothers, twee acts die weten hoe je retro moet spellen, slaan de handen ineen voor een portie knisperende soul en r&b oude-stijl. Geen gesodemieter met overdubs en apart je partijen inspelen, maar het hele zootje bij elkaar live in de studio. Op analoge tape vastgelegd, maar dat begreep de goede verstaander natuurlijk al, want deze jongens weten hoe het hoort.

Er is ook niet de minste moeite gedaan om arrangementen of productie ‘te updaten’ – dit klinkt als een opnamesessie die ergens in het zuiden van Amerika circa ‘67 aan een goed verstopte tijdcapsule is toevertrouwd. Sam Cooke, The Coasters, Otis Redding en Ray Charles zijn de onmiddellijke referentiepunten, maar je hoort aan de accenten van de ritmesectie dat de onder eigen vlag gemaakte platen van Otis’ toenmalige begeleiders The Bar-Kays ook niet aan de collectieve aandacht ontsnapt zijn. En is er in de studio een altaartje voor de Memphis Horns opgericht?

