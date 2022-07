Pearl Jam in Ziggo Dome (live-recensie)

In december 2019 kochten 34.000 fans kaartjes voor Pearl Jam, dat in juli 2020 twee concerten zou geven in Ziggo Dome. Dik tweeënhalf jaar later was het dan zover. Wrang genoeg kreeg alleen de helft van deze 34.000 fans, namelijk diegenen met kaarten voor het tweede concert, de band uiteindelijk te zien, alsof Thanos met zijn vingers had geknipt. Deze mazzelaars kregen een bijzondere avond voorgeschoteld met een breekbare Eddie Vedder, die zich na een enigszins gehavende start wonderwel glansrijk door een optreden van dik twee uur heen sloeg.

Het was nog tot op het laatste moment spannend of dit tweede concert wel door zou gaan, want het zat al een tijdje niet mee: nadat Eddie Vedder bij een optreden in Parijs stemproblemen opliep door toedoen van rook en stof, moest de band concerten in Wenen en Praag annuleren. Aanvankelijk leken beide shows in Amsterdam wél doorgang te kunnen vinden, maar laat in de namiddag op 24 juli – toen de diehard fans al uren in de brandende zon voor Ziggo Dome stonden te wachten – bleek dat het concert die avond toch niet door kon gaan. En daarmee leek het ook voor de tweede avond meteen einde verhaal. Maar in de namiddag van 25 juli kwam daar het verlossende woord: het tweede concert zou wél doorgaan.

Eddies wonderdokter

Ook al staat het publiek dan al binnen, toch is het maar afwachten of het echt gaat gebeuren. Maar dan is het zover: de lichten gaan uit, de band komt het podium op. En iedereen vraagt zich af: hoe zal Eddie klinken? Nou, niet verkeerd eigenlijk, zo blijkt meteen in het ingetogen openingsnummer Nothing As It Seems. Ook in Off He Goes klinkt die kenmerkende stem warm en vertrouwd. Dit zijn dan ook nummers waarin hij niet alle registers open hoeft te trekken. Maar dan spreekt Eddie het publiek toe en oei, die stem klinkt nog niet best. Een schorre Vedder bedankt uitvoerig zijn Nederlandse arts Marco Franken (‘One of the best doctors in the world’), zonder wie hij hier niet had kunnen staan. Als de bandleden hem eerder hadden leren kennen, dan hadden ze misschien helemaal geen shows hoeven annuleren, zo vertelt de frontman.

Deze meneer Franken heeft niets minder dan een absoluut wonder verricht, want Eddie legt uit dat het normaal twee weken duurt voordat een stem terugkeert, en die tijd had de band niet. “But we were not gonna leave this part of the world without one more show!” De nederige Vedder bedankt de fans voor alle steun de afgelopen week en belooft dat het een bijzondere avond zal worden: “Every show is different and I guarantee you this one will be different.”

MTV Unplugged

Na het derde nummer Footsteps volgt met Alright vroeg op de avond het enige nummer van de nieuwe plaat Gigaton, en dat is eigenlijk wel prima zo. Intussen zitten alle bandleden nog steeds. Hierdoor lijkt het net een old school MTV Unplugged-optreden, maar dan met elektrische gitaren. Pas bij het vijfde nummer beginnen we de eerste vonkjes te zien bij deze band die zo kan vlammen, wanneer ze het publiek verrassen met het bijzonder obscure W.M.A., dat pas eenmaal eerder in Europa gespeeld is.

“Pas nou alsjeblieft op, Eddie!”

Daarna komen de band en het publiek goed los met Why Go, de eerste kraker van de avond. Als toeschouwer blijf je er nog steeds een dubbel gevoel op nahouden. Fantastisch dat Eddie weer kan zingen, maar toch denk je: pas nou alsjeblieft op man! Forceer nou niets! Maar goed dus dat hij bij het refrein van Even Flow consequent alle hoge noten zorgvuldig overslaat. Doordat de gehele Ziggo Dome zo hard meezingt, valt het nog amper op ook. Hierna mag bassist Jeff Ament het nummer Pilate zingen om de stembanden van zijn frontman te ontlasten. Die klinkt in het daaropvolgende Corduroy voor het eerst deze avond weer helemaal op volle kracht. Eddies breekbare stembanden krijgen nog wat meer rust wanneer gitarist Stone Gossard het nummer Mankind ten gehore brengt, maar hierna houdt de zanger zich de rest van de avond niet meer in: “After tonight I don’t have to sing for a whole fucking month, so I can do as much damage as I want”, zo brult hij overmoedig tijdens Better Man.

Obscure covers

Toch mogen leadgitarist Mike McCready en drummer Matt Cameron ook nog samen een liedje zingen, en het gaat om een wel zeer obscure cover: Black Diamond. Dit nummer was vier dagen eerder ook nog in de Ziggo Dome te horen toen de geschminkte glamrockgoden van KISS, van wie dit nummer afkomstig is, hier hun opwachting maakten. Al die obscure songkeuzes deze avond zijn te gek voor de diehard fans, maar halen wel regelmatig de vaart uit het optreden, telkens als de geoliede rockmachine uit Seattle net goed op gang komt met krakers als Given To Fly, Porch of Do The Evolution. In de toegift gooit de band er nog een onverwachte cover uit met een fraaie vertolking van de Prince-klassieker Purple Rain, dat Eddie zingt in een glitterjasje (!) dat hij naar eigen zeggen van Harry Styles heeft gekregen. Leuk hoor, al die covers, maar in plaats van Purple Rain of Black Diamond kun je natuurlijk ook ‘gewoon’ Black spelen, zonder Diamond.

Vedder zingt Purple Rain trouwens samen met Josh Klinghoffer. De voormalige Red Hot Chili Peppers-gitarist houdt zich tijdens deze tour als manusje van alles vooral bezig met percussie en achtergrondzang, ook al is niet echt duidelijk wat dit soort van zevende bandlid nou precies toevoegt. Enfin, zolang hij niet meer gitaarspeelt bij de Peppers vinden we het allang best. En voor zijn gitaarwerk heeft Pearl Jam hem ook niet nodig, want op dat vlak heeft de band met Mike McCready nog steeds een zwaargewicht in huis. Hij heeft dan misschien niet het charisma van een Slash, Kirk Hammett of Joe Perry, maar qua gitaarspel kan hij zich moeiteloos met deze grootheden meten. Ook die solo van Purple Rain is bij McCready in goede handen.

Bitterzoete avond

Voor de laatste drie nummers gaan de zaallichten aan, wat goed werkt bij Alive. Zo hoor én zie je zeventienduizend man meezingen, maar bij Indifference werkt het minder goed. Deze normaal zo intense ballad komt juist minder goed uit de verf in het volle licht. Na afsluiter Rockin’ In The Free World kunnen de aanwezigen geheel voldaan huiswaarts keren. Zij hebben net een uniek concert meegemaakt van een band die misschien niet zo op volle kracht kon vlammen als bijvoorbeeld vier jaar eerder in dezelfde zaal, maar toch alles in de strijd gooide om er een memorabele avond van te maken. Een bitterzoete avond blijft het wel, want dat het bij dit concert toch nog goedkwam maakt het er niet minder vervelend op voor die zeventienduizend andere fans die helemaal geen optreden kregen. Dat Eddie en zijn mannen maar snel terug mogen komen om dit recht te zetten.

Pearl Jam in Ziggo Dome

Gezien op maandag 25 juli 2022

Foto’s door Ans van Heck