Scorpions in Ziggo Dome (fotoverslag)

Gelukkig zijn ze er nog, de ‘rock believers’ van Scorpions. Al in 2010 kondigden ze hun afscheidstour aan, maar zoals gitarist Rudolf Schenker in 2022 vertelde in een interview met Lust For Life: “Ik vond een plakboek van mijn moeder met foto’s van toen we in 1965 net de band geformeerd hadden. Ik ging daarmee naar de andere jongens en onze manager zei onmiddellijk: ‘Luister, geen enkele andere band behalve The Rolling Stones en The

Who heeft het zo lang volgehouden. Dit moeten we vieren!’ En dus gingen we wéér op tournee. Gaandeweg beseften we dat een leven zonder muziek niets voor ons was.” Gisteravond speelden de Duitse hardrockers de Ziggo Dome plat, met de genregenoten van Extreme als support act (beide bands staan volgende week overigens ook op Graspop). Onze fotograaf Ans van Heck was namens Lust For Life bij de show in Amsterdam. Bekijk haar foto’s hierboven!

Scorpions in de Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op dinsdag 11 juni 2024

Foto’s door Ans van Heck

Meer lezen over Scorpions? In Lust For Life 119 vind je een interview met de band over het nieuwste album Rock Believer!