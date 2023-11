Scorpions naar Graspop 2024 (nieuws)

Rock You Like A Hurricane, Still Loving You, Wind Of Change… Het zijn natuurlijk allemaal klassiekers van Scorpions, die op zondag 23 juni ongetwijfeld ook over de festivalweide van Graspop Metal Meeting schallen. De Duitse hardrockband is namelijk zojuist bevestigd als een van de headliners van het Belgische festival, samen met Machine Head.

Eerder deze maand werden al verschillende andere grote namen bekendgemaakt voor Graspop 2024. Zo staan ook Tool, Judas Priest, Five Finger Death Punch, Bring Me The Horizon en Avenged Sevenfold op het affiche van het festival, dat van 20 t/m 23 juni plaatsvindt in het Belgische Dessel. Vandaag zijn daar dus twee nieuwe acts aan toegevoegd: Scorpions sluit op zondag de South Stage af, Machine Head is dezelfde dag de headliner van de North Stage.

Het is de vijfde keer dat Scorpions op Graspop staat en voor het eerst sinds de editie van 2022. Eerder dat jaar verscheen het nieuwste album van de band: Rock Believer. Verder kunnen de al sinds 1965(!) actieve rockers natuurlijk teren op een glansrijke back catalogue, met klassieke lp’s als Tokyo Tapes (1978), Lovedrive (1979), Blackout (1982) en Love At First Sting (1984). Wereldwijd verkocht de band meer dan honderd miljoen platen.

De kaartverkoop voor Graspop Metal Meeting 2024 start op zaterdag 25 november om 10.00 uur. Bekijk hier onze foto’s van Graspop 2023!

Foto Scorpions in Ziggo Dome (2018): Rob Sneltjes