Snow Patrol in Ziggo Dome (live-recensie)

Een enthousiaste band, een vriendelijke frontman, een gezellig publiek: je weet wat je kunt verwachten als je naar een concert van Snow Patrol gaat. En deze avond werd die verwachting ruimschoots waargemaakt. Geen lawaai of geschreeuw, wel een charismatische zanger en veel bekende nummers. Het werd een gezellig avondje Snow Patrol.

De fans weten al wie we deze avond op het podium kunnen verwachten en vooral ook wie niet. Bandleider Gary Lightbody was er al het eerste uur bij, in 1994. Gitarist Nathan Connolly maakte vanaf 2002 ook de meest succesvolle periode van de band mee en multi-instrumentalist Johnny McDaid doet, vanaf het album Fallen Empires, nog niet zo heel lang mee.

Sinds 2023 is Snow Patrol een trio, de nieuwe drummer en de bassist bevinden zich bescheiden in het zwart gekleed achter op het podium. En eigenlijk is Gary Lightbody Mr. Snow Patrol himself, als hij het podium betreedt, juichen de aanwezigen. Zijn stem is helder, zoals we van hem gewend zijn. Hij is gekleed in een eenvoudig shirt, de ‘boy next door’: vriendelijk, onderhoudend en innemend. Niet echt een persoon bij wie je een verslaving aan alcohol en drugs verwacht. Die is dan ook achter de rug en muzikaal is er geen spoor meer van te bekennen.

Kenmerkende cadans

Met Take Back The City trapt de band af. Nu heeft Snow Patrol bij sommigen (waarschijnlijk vanavond niet aanwezig) de reputatie ingetogen nummers te spelen, gezapig tegen het saaie aan. Nou, daar is bij dit nummer geen sprake van: men gaat er met gestrekt been in. Chocolate is wel vrij eentonig, maar samenzang – een terugkerend thema deze avond – houdt het publiek bij de les. Called Out In The Dark is vintage Snow Patrol: melodisch, dynamisch en weer met gelegenheid tot meezingen. Ook typisch Snow Patrol: de teksten gaan niet helemaal gelijk op met de muziek. Regelmatig moet Lightbody een lettergreep extra lang aanhouden om weer gelijk te komen. Dat geeft die kenmerkende cadans, eigenlijk niets mis mee.

Johnny McDaid heeft inmiddels de gitaar verruild voor de toetsen. Zijn hand zit in het verband door een ongelukje op de trein in Duitsland, maar het lijkt hem niet te hinderen. Hij geeft Crack The Shutters het intro dat het verdient. Hoe gaat de band Set The Fire To The Third Bar, oorspronkelijk een duet met Martha Wainwright, uitvoeren? Met Martha op video, zo blijkt, en wonderwel werkt dat heel aardig, behalve dat Gary zich in de tekst vergist en Martha (natuurlijk) niet. “Sometimes I forget the fucking words”, excuseert hij zich. Bij de eerste toon van Run gaat er gejuich op, een publieksfavoriet. De aanwezigen kennen de woorden zo goed dat men uitbarst in a capella-gezang.

Kleurrijke vormen

The Beginning is een mooi poëtisch nummer van het laatste album The Forest Is The Path. Een half doorzichtig doek gaat neer waarop kleurrijke vormen worden geprojecteerd. Als het doek even later valt, moet minstens één aanwezige aan de film Singin’ In The Rain denken. Talking About Hope is vrij kalm en nu valt het extra op dat menig bezoeker gezellig in gesprek is met degene naast hem. Open Your Eyes (met een intro dat aan de Chili Peppers doet denken) legt hen het zwijgen op (of overstemt hen tijdelijk…). Toepasselijk dat even daarna Shut Your Eyes komt. Lightbody tuurt langdurig peinzend om zich heen, hij kijkt ons bijna allemaal even persoonlijk aan. Zien we ook enige ontroering? Hij mag zeker tevreden zijn.

Chasing Cars, de hit en het meest op de Britse radio gedraaide nummer van deze eeuw, mondt natuurlijk uit in een geestdriftige sing-a-long. Een nummer dat lang in je hoofd blijft zitten. You’re All I Have sluit de set lekker uptempo af. Daarna een toegift, die eindigt met Just Say Yes van de compilatie Up To Now. We kregen in Amsterdam wat we verwachtten en dat is reden tot tevredenheid.

Snow Patrol in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op zaterdag 8 februari 2025

Foto’s door Kim Balster

