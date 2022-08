Alter Bridge brengt nieuwe single Silver Tongue uit

Alter Bridge heeft een nieuwe single uitgebracht. Silver Tongue is afkomstig van het album Pawns & Kings, dat op 14 oktober verschijnt. Bekijk de videoclip hieronder!

Pawns & Kings is het zevende studioalbum van de Amerikaanse hardrockband en de opvolger van Walk The Sky (2019). De plaat bevat het langste nummer dat Alter Bridge tot nu toe opnam: Fable Of The Silent Son duurt namelijk ruim acht minuten. Niet alleen frontman Myles Kennedy verzorgt de leadzang op het album, want ook gitarist Mark Tremonti neemt een song voor zijn rekening (de ballad Stay). Sinds vorige maand is de titeltrack van Pawns & Kings al te beluisteren.

Tussen Walk The Sky en Pawn & Kings brachten Kennedy en Tremonti solowerk uit. Laatstgenoemde verraste eerder dit jaar met een plaat vol Frank Sinatra-covers (Mark Tremonti Sings Frank Sinatra), waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat: The National Down Syndrome Society. Kennedy bracht vorig jaar het soloalbum The Ides Of March uit en werkte samen met Slash ook nog aan de plaat 4 (2022).

Over het vorige Alter Bridge-album schreef Lust For Life: “Zanger/gitarist Myles Kennedy bewijst opnieuw dat hij tot de beste vocalisten uit de (heavy) rock behoort. Af en toe klinkt het allemaal misschien net té perfect en glad, maar dat is spijkers op laag water zoeken. Walk The Sky is simpelweg een uitstekend album waarmee Alter Bridge zijn status van ultieme stadionhardrockband bevestigt en verstevigt.”

Alter Bridge is op 1 december live te zien in Ziggo Dome, Amsterdam.

Foto: Chuck Brueckmann

