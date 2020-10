Arctic Monkeys brengt live-album uit voor het goede doel

Arctic Monkeys speelde in juni 2018 een speciale show in de befaamde Royal Albert Hall in Londen, waarvan de opbrengst naar War Child ging. Opnames van deze memorabele avond verschijnen op 4 december op het live-album Live At The Royal Albert Hall – en wederom gaat de opbrengst naar het goede doel.

De show in de Royal Albert Hall maakte deel uit van de tour ter promotie van het nieuwste Arctic Monkeys-studioalbum Tranquility Base Hotel & Casino (2018). In een persbericht melden de bandleden dat ze War Child UK willen steunen bij de bescherming, educatie en revalidatie van kinderen die getraumatiseerd zijn door de oorlog: “De situatie was slecht in 2018 en is nu wanhopig. Die kinderen en hun families hebben onze hulp harder nodig dan ooit.”

Tijdens de show in Londen op 7 juni 2018 bestond de setlist uit songs van Tranquility Base Hotel & Casino en oudere favorieten, zoals I Bet You Look Good On The Dancefloor en Do I Wanna Know? Een dag later stonden Alex Turner en de zijnen overigens nog op het Nederlandse festival Best Kept Secret. Over die show schreef Lust For Life: “Arctic Monkeys anno 2018 is een band vol bravoure en zelfvertrouwen die het iets lastigere nieuwe materiaal moeiteloos verbindt met de immense berg moderne evergreens die het viertal al op zijn naam heeft staan.”

Bekijk de trailer van Live At The Royal Albert Hall hieronder!

Foto Arctic Monkeys op Best Kept Secret 2018: Tineke Klamer