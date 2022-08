Lowlands 2022 (fotoverslag)

Het zal je afgelopen weekend vast niet ontgaan zijn: in Biddinghuizen kon voor het eerst sinds 2019 Lowlands weer plaatsvinden! Ondanks de hogere prijzen was het festival uitverkocht en de gelukkigen die een kaartje wisten te bemachtigen, zagen optredens van o.a. Arctic Monkeys, Liam Gallagher, The Murder Capital en Tash Sultana. Én Stromae, die dankzij veel visueel spektakel een waardige Lowlands-afsluiter bleek. Fotograaf Tineke Klamer baande zich drie dagen lang een weg door de drukte op het terrein om voor Lust For Life de allermooiste foto’s te maken!

Lowlands

Gezien op 19, 20 en 21 augustus 2022

Foto’s door Tineke Klamer