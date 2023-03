Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival At The Royal Albert Hall (filmrecensie)

“Nu was Creedence de grootste band ter wereld.” De voice-over van Jeff Bridges keert na drie kwartier aan onafgebroken concertbeelden terug om deze conclusie te trekken, voordat de end credits over het scherm glijden en – hoe leuk! – de CCR-klassieker Lookin’ Out My Back Door wordt ingezet. Dat nummer klonk immers ook in een memorabele scène in The Big Lebowski (1998), met Bridges in de hoofdrol.

In Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival At The Royal Albert Hall voert de acteur ons terug naar april 1970, toen de band – slechts enkele dagen na de breuk van The Beatles – in de Londense zaal uit de titel speelde. John Fogerty en zijn collega’s ontvingen volgens de overlevering een staande ovatie van maar liefst vijftien minuten, waarmee bevestigd werd dat zij mogelijk John, Paul, George en Ringo konden opvolgen als de nieuwe ‘Fab Four’.

Geschiedenisles van Jeff Bridges

Mooi opgepoetste beelden van het optreden in de Royal Albert Hall beslaan een groot deel van deze documentaire, maar, zoals Bridges al vroeg aankondigt: “This is also the story of how they got there.” In een korte geschiedenisles, aangevuld met flarden van interviews met de CCR-leden, vertelt hij over het ontstaan van de band, de doorbraak, Woodstock en andere mijlpalen, tot en met die eerste Europese tour van 1970. Aandoenlijk zijn de fragmenten waarin de mannen hun ogen uitkijken in onder meer Kopenhagen, Berlijn en Parijs.

Fantastische live-uitvoeringen

Dit deel van de documentaire bouwt op meeslepende wijze op naar het concert in Londen, dat toch een licht gevoel van anticlimax achterlaat. Op het podium gebeurt namelijk weinig en van interactie met het publiek blijkt ook nauwelijks sprake. De uitvoeringen van o.a. Tombstone Shadow en vooral een versneld Fortunate Son zijn niettemin fantastisch en als geheel brengt Travelin’ Band dankzij de combinatie van docu en concertfilm perfect in beeld waar CCR voor stond en waarom deze band ook alweer zo goed was.

Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival At The Royal Albert Hall draait op zondag 23 april tijdens het muziekdocumentairefestival IN-EDIT, als onderdeel van een speciale Lust For Life-selectie.

