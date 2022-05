Bruce Springsteen in 2023 naar Amsterdam en Landgraaf

Voor het eerst in zes jaar komt Bruce Springsteen met zijn E Street Band naar Nederland. Op 25 mei staat The Boss in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, gevolgd door een show in Landgraaf op 11 juni.

In een aankondiging op zijn website zegt Springsteen: “Na zes jaar kijk ik er weer naar uit om onze grote en trouwe fans weer te zien. Ook kijk ik er naar uit om weer het podium te delen met de legendarische E Street Band.” De tour start op 28 april in Barcelona, waarna de singer-songwriter en zijn band onder meer Ierland, Italië, Frankrijk en Duitsland bezoeken. The E Street Band bestaat tegenwoordig uit gitaristen Nils Lofgren en ‘Little’ Steven Van Zandt, toetsenist Roy Bittan, gitarist/zangeres Patti Scialfa, bassist Garry Tallent, drummer Max Weinberg, violiste Soozie Tyrell, saxofonist Jake Clemons en toetsenist Charlie Giordano.

Springsteen stond op 14 juni 2016 voor het laatst in Nederland, toen op het Malieveld in Den Haag. In de tussentijd maakte hij het soloalbum Western Stars (2019) en gaf hij zonder The E Street Band veelgeprezen shows op Broadway, voordat hij zich met zijn trouwe begeleiders herenigde op het in 2020 verschenen Letter To You. Door de coronacrisis zat een tour er toen niet in, maar eind vorig jaar werden fans zoet gehouden met de archiefrelease The Legendary 1979 No Nukes Concerts.

Foto: Mitchell Giebels

Bruce Springsteen & The E Street Band op het Malieveld, 14 juni 2016