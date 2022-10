Bruce Springsteen kondigt nieuw album Only The Strong Survive aan

Er gingen al langere tijd geruchten rond over een nieuw Bruce Springsteen-album met soulcovers, maar vandaag is de release dan eindelijk officieel aangekondigd. Only The Strong Survive verschijnt op 11 november en de eerste single Do I Love You (Indeed I Do) kun je nu al beluisteren!

Only The Strong Survive bevat vijftien covers, onder meer van The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore (The Walker Brothers), What Becomes Of The Brokenhearted (Jimmy Ruffin) en I Wish It Would Rain (The Temptations). In een persbericht vertelt Springsteen over de keuze voor een soulplaat: “Ik wilde een album maken waarop ik alleen maar zong. En met welke muziek kun je dat nou beter doen dan met ‘The Great American Songbook’ van de sixties en seventies?”

Het nieuwe album is Springsteens eerste sinds Letter To You (2020). Niet sinds We Shall Overcome: The Seeger Sessions (2006) vulde The Boss echter een hele plaat met covers. In een video-aankondiging zegt hij dat hij de kracht van zijn eigen stem weer heeft ontdekt dankzij het opnemen van de soulnummers op Only The Strong Survive: “Ik hoop dat jullie net zoveel plezier hebben tijdens het beluisteren van het album als ik had tijdens het maken ervan.”

Springsteen en zijn E Street Band kondigden eerder dit jaar ook al een nieuwe tournee aan. Op 25 mei staan ze in de Johan Cruijff Arena, gevolgd door een show in Landgraaf op 11 juni.

Foto: Mitchell Giebels

Bruce Springsteen & The E Street Band op het Malieveld, 14 juni 2016