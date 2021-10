Deep Purple covert o.a. Cream, Bob Dylan en Fleetwood Mac op nieuw album

Deep Purple plaatste de afgelopen weken mysterieuze teasers op social media, maar vandaag is dan eindelijk bekendgemaakt dat de band op 26 november een nieuw album uitbrengt. Turning To Crime is de eerste plaat van de legendarische hardrockers die volledig bestaat uit covers. Zo namen ze werk van onder anderen Bob Dylan, Love, Fleetwood Mac en Cream onder handen.

De band heeft het nieuwe album Turning To Crime genoemd omdat het opnemen van covers een misdaad is in de ogen van de rockpolitie, aldus het persbericht. Op de tracklist staan klassiekers als White Room (Cream), Dixie Chicken (Little Feat), Oh Well (Fleetwood Mac), Shapes Of Things (The Yardbirds) en Watching The River Flow (Bob Dylan). De eerste single is een uitvoering van 7 And 7 Is, dat in 1966 werd uitgebracht door de cultband Love.

Deep Purple is de laatste jaren behoorlijk productief. Voorganger Whoosh! verscheen in 2020 en net als die plaat is Turning To Crime geproduceerd door Bob Ezrin (o.a. KISS, Alice Cooper). “We hebben ongelooflijk veel aan Bob te danken”, vertelde zanger Ian Gillan vorig jaar aan Lust For Life. “Ik durf zelfs te stellen dat hij onze levens veranderd heeft. Hij heeft een ambitie in de band teruggebracht die in de loop van de jaren weggesijpeld was.”

Turning To Crime is de 22ste studioplaat van Deep Purple. De single 7 And 7 Is kun je hieronder al beluisteren.

Foto Deep Purple live in Gelredome (2011): Cristel Brouwer