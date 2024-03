Deep Purple op 29 oktober naar Ziggo Dome (nieuws)

Als onderdeel van de =1 More Time Tour geeft Deep Purple op dinsdag 29 oktober een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Britse hardrockband neemt Jefferson Starship mee als ‘special guest’. De kaartverkoop start vrijdag 22 maart om 10.00 uur.

De hardrockveteranen stonden in oktober 2022 voor het laatst in de Ziggo Dome. Dat was de eerste Nederlandse show met de huidige gitarist Simon McBride, die eerder dat jaar Steve Morse verving. Deep Purple bestaat anno 2024 verder uit zanger Ian Gillan, bassist Roger Glover, drummer Ian Paice en toetsenist Don Airey.

Deep Purple kondigde onlangs een luxe heruitgave van een van zijn meest iconische albums aan: Machine Head. De plaat uit 1972 is voorzien van een nieuwe mix door niemand minder dan Dweezil Zappa (zoon van) en aangevuld met opnames van verschillende concerten. De boxset, bestaande uit een lp, drie cd’s en een blu-ray, verschijnt op 29 maart. Het oorspronkelijke album bevat klassieke Deep Purple-songs als Lazy, Highway Star en natuurlijk Smoke On The Water.

De band staat naar aanleiding van deze release op de omslag van de komende Lust For Life (vanaf 27 maart in de winkel). Bassist Roger Glover en drummer Ian Paice blikken in de coverstory terug op het maken van Machine Head, terwijl ook Dweezil Zappa aan het woord komt over Deep Purple. Verder bevat LFL139 verhalen over Brian Jones, Gary Clark Jr., Judas Priest, The Jesus And Mary Chain, Status Quo en nog vele anderen.

Deep Purple behoort dit jaar ook tot de grote namen op het Belgische festival Graspop, dat plaatsvindt van 20 t/m 23 juni.

Foto: Ans van Heck