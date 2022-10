Deep Purple in Ziggo Dome (live-recensie)

Met een nieuwe gitarist, een aantal krasse knarren en een schatkist aan goede songs betreedt Deep Purple het podium van de Ziggo Dome. ‘Since 1968’, staat er op de T-shirts van sommige fans. Ook zij verwachten een feest der herkenning en zijn benieuwd hoe die nieuwe (eerder al als freelancer actief bij de band) het gaat doen. Nou, heel goed. Simon McBride hoeft zijn voorgangers niet te doen vergeten, maar hij heeft een groot aandeel in het succes van deze avond.

Deep Purple is vandaag het hoofdprogramma, maar voor een enkeling is deze avond in Amsterdam een ‘double feature’. In het voorprogramma staat immers Jefferson Starship. Een legendarische naam en de opvolger van het minstens zo legendarische Jefferson Airplane. David Freiberg (84) zat in beide bands en is nog het enige lid van het eerste uur. Vanavond blijkt dat hij zijn beste tijd achter zich heeft en zangeres ‎Cathy Richardson is geen Grace Slick, maar het is leuk de bekende nummers weer eens te horen.

Deep Purple Mark IX

Deep Purple heeft door de jaren heen heel wat bezettingen gehad, die allemaal een eigen naam gekregen hebben, Mark I tot en met Mark IX. Met die laatste hebben we hier te maken, met drummer Ian Paice (de enige die er altijd bij was) en met Ian Gillan en Roger Glover (ook van die hit met die kikker), die onder andere deel uitmaakten van de gedenkwaardige Mark IIa. Heden geen Ritchie Blackmore of David Coverdale bijvoorbeeld, maar dat is genoegzaam bekend. De band trapt af met Highway Star. De zang van Ian Gillan is herkenbaar en karakteristiek, toetsenist Don Airey gaat vol op het orgel. McBride geeft meteen al zijn visitekaartje af. Zijn vingers gaan zo snel over de snaren, dat de grote schermen boven het podium het af en toe niet eens bij kunnen houden. Een vervagende kluwen van vingers zorgt voor een indrukwekkend geluid.

Ode aan Jon Lord

Bij No Need To Shout legt Gillan zijn arm over de schouders van Glover, die stoïcijns naar de horizon kijkt, met een glimlach op de mond. Nothing At All is ook een nieuw nummer, maar het is geen hoogtepunt: een bleke brei, met veel ruimte voor wat warrige solo’s. Nee, dan het volgende: Uncommon Man, opgedragen aan de overleden John Lord. McBride laat zijn gitaar huilen, bas, drum, toetsen en zang voegen stuk voor stuk in. When A Blind Man Cries krijgt een geweldige uitvoering: Gillan schreeuwt het uit, tot zijn hoofd purper aanloopt. Dichter bij Child In Time komen we vandaag niet, dat nummer wordt al twintig jaar niet meer live gespeeld (voor het laatst uitgevoerd in Charkov of in Jakarta, daarover verschillen de bronnen van mening).

De solo’s zijn ook een verstandige truc: als de een excelleert, dan kan de ander even uitrusten. Aireys lange proeve van bekwaamheid is op zich heel bedreven, met stukjes Mozart en Herman Emminks Tulpen Uit Amsterdam, maar zit het publiek hier op te wachten? Perfect Strangers wordt dan ook met gejuich onthaald. Bij Space Truckin’ klinkt het ‘Come on, come on’ minstens zo hard uit de zaal als van het podium. En dan Smoke On The Water, natuurlijk al bij de eerste toon herkend. In een psychedelisch filmpje op de achtergrond ontwaren we zelfs even het hoofd van Frank Zappa. Het was immers een van zijn fans die verantwoordelijk was voor die rook.

Hard, vaardig en bekend

Als toegift Hush, een hit van Deep Purple uit de periode waarin de band zijn eigen geluid nog niet had gevonden, nu in een stevig jasje. Glover krijgt verdiende aandacht en respect voor een solo en met Black Night eindigen we geheel in stijl. Hard, vaardig en bekend. Wat willen we nog meer?

Deep Purple in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op maandag 10 oktober 2022

Foto’s door Ans van Heck