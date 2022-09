Deep Purple maakt gitarist Simon McBride officieel bandlid

Nadat hij al een poosje mocht invallen voor Steve Morse, is gitarist Simon McBride nu officieel lid van Deep Purple geworden. Dat maakte de Britse hardrockband afgelopen weekend bekend. “Simon is niet alleen een vervanger, maar een extreem getalenteerde en opwindende gitarist op zijn eigen manier”, aldus de overige leden in een verklaring op social media.

Steve Morse was 28 jaar lang gitarist van Deep Purple (langer dan zijn voorgangers, inclusief de iconische Ritchie Blackmore) en speelde op acht albums, waaronder het recente coveralbum Turning To Crime. In maart kondigde hij aan tijdelijk uit de band te stappen om te kunnen zorgen voor zijn vrouw, die aan kanker lijdt. Vier maanden later bleek het vertrek van Morse permanent. Tijdens de huidige tour wordt hij vervangen door de Ierse gitarist/zanger Simon McBride, die eerder al ervaring opdeed bij bands als Sweet Savage en Snakecharmer.

Lange geschiedenis

“We zijn verheugd dat Simon lid van de band wilde worden”, meldt Deep Purple op Facebook. “Simon kan zich met zijn spel meten met de allergrootsten. Natuurlijk kan Steve niet vervangen worden, net zoals Ritchie niet vervangen kon worden. Steve heeft een lange geschiedenis bij de band. Simon is niet alleen een vervanger, maar een extreem getalenteerde en opwindende gitarist op zijn eigen manier. De reacties van het publiek waren afgelopen zomer geweldig en we kijken uit naar de shows in Engeland en Europa later dit jaar.” Op maandag 10 oktober speelt Deep Purple in Ziggo Dome, Amsterdam. De band bestaat naast McBride uit zanger Ian Gillan, bassist Roger Glover, drummer Ian Paice en toetsenist Don Airey.

Vereerd

Simon McBride bracht eerder dit jaar het goed ontvangen soloalbum The Fighter uit, waarover Lust For Life schreef: “In vrijwel elk nummer soleert McBride met een ongelooflijke felheid en rauwe scherpte.” Over zijn komst bij Deep Purple meldt de gitarist op Facebook: “Ik ben erg blij dat ik gevraagd ben om lid te worden van de band. Als iemand mij aan het begin van de pandemie had gezegd dat ik de nieuwe gitarist van Deep Purple zou worden, had ik gelachen. Maar het gebeurt nu echt. Deep Purple heeft een geschiedenis met geweldige gitaristen, dus ik voel me vereerd. Ze zijn allemaal waanzinnig goede muzikanten en belangrijker nog: ik ben goed bevriend geraakt met de mannen. Ik kan dus niet wachten om door te gaan met toeren en misschien zelfs iets met ze te schrijven en op te nemen.”

Foto: Mark Hylands