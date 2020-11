Documentaire over Joe Bonamassa verschijnt in december

De carrière van bluesrocker Joe Bonamassa is het onderwerp van een nieuwe documentaire die vanaf volgende maand te zien is. Guitar Man, zoals de titel van de film luidt, laat aan de hand van interviews en live-beelden zien hoe de zanger/gitarist uitgroeide tot een van de meest succesvolle bluesmuzikanten van deze tijd. De trailer kun je hieronder bekijken.

‘Average Joe by day, guitar hero by night’, luidt de tagline op de filmposter. Eerder dit jaar vierde Bonamassa het twintigjarig jubileum van zijn debuutalbum A New Day Yesterday met een heruitgave onder de titel A New Day Now, waarvoor de inmiddels 43-jarige gitaarheld de oude opnames aanpaste. “Ik wilde mijn toenmalige producer Tom Dowd [bekend van zijn werk met o.a. The Allman Brothers Band, red.] eren”, vertelde hij in Lust For Life 104. “Toen ik begin twintig was en dat album maakte, was ik namelijk helemaal niet de zanger die ik nu ben. Ik weet nu veel beter wat ik doe.”

Kort na de heruitgave verscheen ook een compleet nieuw album: Royal Tea, opgenomen in de legendarische Abbey Road-studio. Inmiddels heeft Bonamassa de meeste nummer 1-bluesplaten ooit op zijn naam staan en in Guitar Man is te zien hoe hij die status van een van de meest succesvolle bluesmuzikanten van deze tijd heeft gekregen. De documentaire is vanaf 8 december verkrijgbaar via video-on-demand.

Foto: Carolien Sikkenk