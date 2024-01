Eagles en Steely Dan op 13 juni naar GelreDome (nieuws)

Twee van de meest succesvolle bands van de jaren zeventig reizen op donderdag 13 juni samen af naar GelreDome in Arnhem. Tijdens hun afscheidstournee worden de mannen van Eagles namelijk vergezeld door Steely Dan. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de laatstgenoemde groep weer eens in Nederland optreedt.

Voor Eagles is het weerzien met Nederland iets minder lang geleden: in juni 2019 stonden de countryrockers ook al in GelreDome. Toen vierden ze het vijftigjarig jubileum van de band, die we natuurlijk allemaal kennen van klassiekers als Hotel California, Desperado, Lyin’ Eyes en The Long Run. Lust For Life was er die avond bij en schreef: “De aaneenrijging van de vele hits werkt natuurlijk altijd goed in een stadion, zeker wanneer tot meezingen uitnodigende songs als Best Of My Love, Lyin’ Eyes en Heartache Tonight ook nog eens zo perfect worden uitgevoerd. En als het allemaal net iets té perfect klinkt en een zekere gezapigheid op de loer ligt, is er altijd nog Joe Walsh. Met een aanstekelijke energie en een twinkeling in zijn ogen laat hij tijdens In The City nog eens horen waarom hij zo op handen gedragen wordt door vele andere gitaarhelden.”

Unieke mix

De komende show in Arnhem maakt deel uit van de Long Goodbye Tour, waarvoor de heren dus de krachten bundelen met Steely Dan. De groep rond zanger/toetsenist Donald Fagen bracht het debuutalbum – net als Eagles – uit in 1972 en viel op dankzij de unieke mix van pop, rock, jazz en even intelligente als humoristische teksten. Tot de vele hits behoren onder meer Do It Again, Rikki Don’t Lose That Number, Haitian Divorce en Hey Nineteen.

In een persbericht melden de leden van Eagles over de tour: “Onze lange reis heeft veel langer geduurd dan een van ons ooit heeft gedroomd. Maar, alles heeft zijn tijd, en de tijd is gekomen om de cirkel te sluiten. We willen onze fans de kans geven om ons te zien tijdens deze laatste shows. Het belangrijkste is dat we jullie vanuit het diepst van ons hart bedanken voor het omarmen van deze band en zijn muziek. Uiteindelijk zijn jullie de reden dat we meer dan vijf decennia hebben kunnen doorgaan. Dit is ons afscheid, maar de muziek gaat door en door.”

De kaartverkoop voor het concert in GelreDome start op vrijdag 26 januari.

Foto: Ans van Heck