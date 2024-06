Eagles + The Doobie Brothers in GelreDome (live-recensie)

“Dit is onze zwanenzang, maar de muziek gaat door en door!” had Don Henley gezegd bij de aanvang van deze afscheidstournee. Dat laatste is natuurlijk een waarheid als een koe, want zijn band Eagles leverde de afgelopen vijftig jaar klassiekers die we nooit zullen vergeten. En gelukkig werd die zwanenzang deze avond in Arnhem een mooi afscheid. En daar kregen we ook nog The Doobie Brothers bij.

Toen de kaartverkoop voor dit concert in GelreDome startte, leek het er nog op dat Steely Dan vanavond het spits af zou bijten. Het valt dus niet geheel uit te sluiten dat er mensen in de zaal staan die speciaal voor Donald Fagen en consorten (geen kleine jongens immers) naar Arnhem zijn gekomen. Zij krijgen het best mogelijke alternatief voorgeschoteld: countryrockers The Doobie Brothers. Gitaristen annex zangers Tom Johnston en Patrick Simmons en toetsenist Michael McDonald voeren een goed ingespeelde band aan, die vlekkeloos hits als China Grove, Listen To The Music en What A Fool Believes aflevert. Het is dat The Doobie Brothers een uur speelt en Eagles het dubbele, anders had je dit een dubbelconcert kunnen noemen, met het verschil dat het fanatieke Eaglespubliek zichtbaar geëmotioneerd de band waarvoor ze gekomen zijn begroet. Dit is hun avond.

Vakantie van twee uur

De emoties zijn wederzijds. Na een deels a capella en deels akoestisch Seven Bridges Road, Take It Easy met zang van Deacon (zoon van) Frey en Lyin’ Eyes gezongen door relatieve nieuweling Vince Gill, neemt voorman, gitarist, drummer en man van het eerste uur Don Henley zichtbaar ontroerd het woord. “We gaan jullie een vakantie van twee uur geven”, zegt hij. Het valt op dat hij moeilijk spreekt, zingen gaat hem gelukkig beter af. De heren, vooral Henley en Joe Walsh, zien er veel ouder uit dan bij eerdere optredens. Logisch natuurlijk, Walsh is nu ‘seventy in the twenties’ en niet meer ‘twenty in the seventies’, maar deze stoere rocker oogt behoorlijk breekbaar. Vannacht zal er in Arnhem geen hotelkamer worden gesloopt, hetgeen wel de gewoonte placht te zijn.

“We gaan niet veel praten”, zegt Henley dus. Er volgt een tsunami van bekende nummers. Instrumentaal klinken de mannen als jonge honden, of beter nog, als ervaren, door de wol geverfde oude honden. Hun zangstemmen, vooral die van Walsh, laten het met enige regelmaat afweten, maar daar hebben we de mantel der liefde voor. En dan hebben we het nog niet gehad over Timothy B. Schmit, rots in de branding, virtuoos en helemaal zichzelf, die de knarsende Walsh (voor de helderheid: vocaal, de gitarist Walsh is nog springlevend) liefdevol afkondigt na diens In The City en zelf I Can’t Tell You Why zingt.

Speciale magie

New Kid In Town wordt zoetgevooisd opgediend. Een mooi contrast met het volgende nummer: Life’s Been Good van Joe Walsh, waarna we toe zijn aan The Boys Of Summer van Henley. Opvallend dat juist nu zijn stem helder en zuiver is. Bij Life In The Fast Lane zien we al een dia met Hotel California erop, maar dat krijgen we even later, als eerste toegift. Het nummer heeft een speciale magie, kippenvel voor alle aanwezigen en de hele tekst wordt woordelijk meegezongen, met de strofe ‘You can check out any time you like, but you can never leave’ extra hard. Want zo is het: de Eagles zeggen vaarwel, maar weg zijn ze nooit. Met Desperado en Heartache Tonight nemen we even later waardig afscheid, precies op tijd.

Eagles + The Doobie Brothers in GelreDome, Arnhem

Gezien op donderdag 13 juni 2024

Foto’s door Robin Looy