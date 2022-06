Eagles in GelreDome

Wij Nederlanders waren er vroeg bij, erkent Don Henley in een van zijn spaarzame mededelingen aan het publiek. In 1973 traden hij en zijn toenmalige mede-Eagles hier immers al op, aldus het enige overgebleven bandlid uit die beginperiode. Logisch dus dat de mannen het vijftigjarig bestaan ook bij ons komen vieren, bewapend met een fraai opgebouwde setlist die vrijwel uitsluitend bestaat uit crowdpleasers. Oh, en ze hebben ook nog een gastoptreden van een oude bekende achter de hand…

Voordat het stadion in duisternis wordt gehuld en de vier Eagles (plus hun medemuzikanten die zich geen officieel lid mogen noemen) het podium oplopen, brengt een goedgekozen playlist GelreDome alvast in de stemming. Inclusief enkele songs van oude vrienden van de band: The Fire Down Below van Bob Seger en Doctor My Eyes van Jackson Browne. Laatstgenoemde speelde nog met Eagles tijdens de uitreiking van de Grammy’s, kort na het overlijden van Glenn Frey in 2016 – een eerbetoon dat Don Henley destijds beschouwde als het laatste optreden van zijn groep. Daar kwam de zingende drummer al snel op terug: aangevuld met countryzanger Vince Gill en Glenns zoon Deacon Frey ging ’s werelds succesvolste countryrockband gewoon weer op tour. Deacon kondigde in april dit jaar echter zijn vertrek aan: hij wil zich toewijden aan zijn eigen carrière, zo luidt de officiële verklaring.

En dus schijnen de lichten vanavond op slechts vier Eagles, hetzelfde aantal waarmee het ruim een halve eeuw geleden allemaal begon. Mede-oprichters Bernie Leadon en Randy Meisner zijn allang gevlogen, maar gitarist Joe Walsh en bassist Timothy B. Schmit leverden sinds de tweede helft van de jaren zeventig natuurlijk ook belangrijke bijdragen aan het succes. Bovendien klinken hun stemmen nog altijd wonderbaarlijk mooi met die van Henley en Gill, zo blijkt wel wanneer de band opent met Seven Bridges Road – de ideale showcase voor de onvolprezen close harmony van Eagles. De samenzang is zo vlekkeloos, dat je bijna niet kunt geloven dat je niet naar een van tevoren gemaakte opname luistert.

Timothy’s momentje

Hetzelfde geldt voor de meerstemmige partijen in ballads als Tequila Sunrise en Take It To The Limit, beide met leadzang van Vince Gill – de man die eens tijdens een Brian Wilson-tribute een razend knappe versie van The Beach Boys’ Surf’s Up neerzette en alleen daarom al zijn plek in Eagles verdient. Ook Timothy B. Schmit, immer herkenbaar aan zijn lange, inmiddels grijze haren, pakt zijn moment. “Hier vind ik nou geen ene reet aan”, roept een concertbezoeker bij mij in de buurt al na de eerste tonen van I Can’t Tell You Why en toegegeven: er zijn inderdaad spannendere Eagles-hits. De voormalige Poco-bassist zingt zijn bekendste bijdrage aan het repertoire uitstekend, dat wel.

De aaneenrijging van de vele hits werkt natuurlijk altijd goed in een stadion, zeker wanneer tot meezingen uitnodigende songs als Best Of My Love, Lyin’ Eyes en Heartache Tonight ook nog eens zo perfect worden uitgevoerd. En als het allemaal net iets té perfect klinkt en een zekere gezapigheid op de loer ligt, is er altijd nog Joe Walsh. Met een aanstekelijke energie en een twinkeling in zijn ogen laat hij tijdens In The City nog eens horen waarom hij zo op handen gedragen wordt door vele andere gitaarhelden. Een greep uit zijn solorepertoire levert sensationele versies van Rocky Mountain Way en Life’s Been Good op. Ook brengt hij met zijn uitvoering van Funk #49 terecht de geweldige band die hem bekend maakte nog eens onder de aandacht: James Gang. “Dit is nog van voordat jullie geboren waren”, grapt Walsh. Voor een deel van zijn toehoorders is dat een correcte observatie, want anno 2022 komen er verrassend veel (relatief) jonge mensen af op een concert van Eagles, zo blijkt vanavond in Arnhem.

Nauwelijks slijtage

Ook op basis van zijn uiterlijk zou je Walsh geen 74 jaar schatten, in tegenstelling tot zijn leeftijdgenoot Don Henley. Toch bespeur je ook bij hem in muzikaal opzicht nauwelijks slijtage: zijn zang in de ooit ook zo mooi door Linda Ronstadt gecoverde ballad Desperado behoort tot de meest emotionele momenten van de avond en ook een klassieker als Hotel California kan hij nog altijd prima aan. De legendarische duogitaarsolo in datzelfde nummer reproduceert Walsh met tourmuzikant Steuart Smith, die heel aardig de partijen van Don Felder op zich neemt.

Halverwege de show kondigt de band een oude bekende aan. Niemand verwacht nog een hereniging met diezelfde Felder (“Sommige wonden helen nooit”, zei de gitarist immers nog in Lust For Life 089), maar zou een ander ex-lid wellicht terugkeren op het oude Eagles-nest? Of misschien J.D. Souther, de onderbelichte singer-songwriter die aan meerdere klassiekers meeschreef? Jackson Browne, voor een uitvoering van de mede door hem gepende doorbraakhit Take It Easy? Voordat je alle opties in gedachten bent afgegaan, komt de man die slechts enkele maanden geleden nog zijn vertrek aankondigde het podium op: Deacon Frey. Even is de vijfmansbezetting die in 2019 nog in Ziggo Dome stond weer compleet voor uitvoeringen van onder meer Peaceful Easy Feeling en New Kid In Town.

‘Already gone’

Zoals de enthousiaste reacties op recente optredens van Eric Clapton en Elton John onlangs aantoonden, staan verschillende grootheden van weleer nog steeds garant voor goede shows. Er zijn echter weinig bands die vijftig jaar na de oprichting in ieder geval klínken alsof ze compleet onaangetast zijn door de tijd, zoals dus bij Eagles het geval is. Voor het vergelijkingsmateriaal hoef je vanavond ook geen kenner te zijn: alleen songs als Those Shoes en Already Gone vallen voor de casual luisteraar wellicht in de categorie deep cuts. Na het laatstgenoemde nummer blijft nog maar één grote hit ongespeeld. Maar wie nog op The Long Run hoopt, heeft pech: de band is écht ‘already gone’.

Eerder op de avond vertelde Henley dat zijn groep met dit concert iedereen even weg wil voeren van alle ellende die nu in de wereld speelt. In die opzet zijn de mannen zeker geslaagd. Het gevoel waarmee je de zaal verlaat, komt ongetwijfeld overeen met die ‘peaceful easy feeling’ waar Deacons vader vijftig jaar geleden over zong.

Eagles in GelreDome

Gezien op vrijdag 17 juni 2022

Foto’s door Ans van Heck