In memoriam: Eagles-bassist Randy Meisner (1946-2023)

Hij was medeoprichter van niet één, maar zelfs twee belangrijke countryrockbands: zanger/bassist Randy Meisner. Nadat hij korte tijd deel uitmaakte van het oorspronkelijke Poco verwierf hij wereldsucces bij de nog veel populairdere groep Eagles. Zo zong hij de hit Take It To The Limit en speelde hij ook mee op het legendarische album Hotel California. Zijn oud-collega’s maakten gisteren bekend dat Meisner overleden is.

Meisner (in het midden op de foto hierboven) maakte in de jaren zestig al deel uit van verschillende bands voordat hij zich in 1968 aansloot bij voormalige Buffalo Springfield-leden Richie Furay en Jim Messina. Hun nieuwe formatie, die uiteindelijk Poco zou heten, debuteerde een jaar later met het album Pickin’ Up The Pieces, dat geldt als een vroeg voorbeeld van countryrock. Tegen de tijd dat die lp verscheen, was Meisner echter alweer vertrokken. Hij speelde er wel op mee, maar was niet te zien op de hoesafbeelding.

In de periode tussen Poco en Eagles was Meisner onderdeel van Rick Nelsons Stone Canyon Band en speelde hij mee op het doorbraakalbum van James Taylor (Sweet Baby James, 1970). Ook zat hij in de begeleidingsband van de opkomende sterzangeres Linda Ronstadt, samen met Don Henley, Glenn Frey en Bernie Leadon. Met de drie laatstgenoemde muzikanten vormde Meisner in 1971 de eerste bezetting van Eagles.

Take It To The Limit

Met de mede door Jackson Browne geschreven debuutsingle Take It Easy bleek deze nieuwe band in 1972 meteen een doorslaand succes. De vlekkeloze samenzang tussen de vier leden, de catchy songs en de wervelende mix van country en rock maakten van Eagles een van de succesvolste acts van de jaren zeventig. Op de albums nam Meisner naast de baspartijen af en toe ook de leadzang voor zijn rekening, met als bekendste resultaat het mede door hem geschreven Take It To The Limit, dat in Amerika de top tien bereikte. Het lied is ook te vinden op de compilatie Their Greatest Hits (1971-1975), nog altijd de bestverkopende greatest hits-plaat ooit. Take It To The Limit staat ook nu nog op de setlist tijdens shows van de huidige Eagles-bezetting.

Meisner bleef lang genoeg lid van Eagles om ook het gigantische succes van de lp Hotel California (1976) mee te maken. Daarop zingt hij het door hemzelf geschreven Try And Love Again. Onder meer vanwege het aanhoudende geruzie in de band besloot de bassist op te stappen. Opmerkelijk is daarbij dat hij vervangen werd door dezelfde muzikant die Meisner bij Poco opvolgde: Timothy B. Schmit.

Herenigingen

Na zijn vertrek startte Meisner een solocarrière – en niet zonder succes. Zo bereikte de single Hearts On Fire in 1981 de Amerikaanse hitlijst. Later in het decennium richtte hij onder meer de band Black Tie op en keerde hij terug naar Poco voor het album Legacy (1989). Ook met de mannen van Eagles herenigde Meisner zich: in 1998 stonden alle huidige en voormalige leden gezamenlijk op het podium tijdens hun inhuldiging in de Rock & Roll Hall Of Fame.

Later in zijn leven worstelde Meisner met een drankverslaving en kampte hij met gezondheidsproblemen. Afgelopen woensdag overleed hij aan de gevolgen van complicaties van de longaandoening COPD. De huidige leden van Eagles maakten het treurige nieuws bekend in een bericht op de officiële website en meldden: “Randy was een volwaardig lid van Eagles en belangrijk voor het vroege succes van de band. Zijn vocale bereik was verbazingwekkend, zoals duidelijk te horen is in zijn bekendste ballad Take It To The Limit.”

Randy Meisner is 77 jaar geworden.

Persfoto Eagles: eigendom van Elektra/Asylum Records / Warner Music