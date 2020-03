Elton John presenteert benefietconcert voor strijd tegen coronavirus

Elton John presenteert de televisiespecial iHeart Living Room Concert For America. Het benefietconcert wordt georganiseerd om geld op te halen voor de coronacrisis in de Verenigde Staten. Deze special vindt plaats op zondag 29 maart.

Naast Elton John zullen ook andere artiesten optreden, onder wie zanger Billie Joe Armstrong van rockband Green Day, zangeres Billie Eilish en countryzanger Tim McGraw. Elke act treedt op vanuit huis en wordt gefilmd met eigen video- en audioapparatuur. Deze maatregel is genomen om de gezondheid en veiligheid van anderen te garanderen.

Het benefietconcert zal ook een eerbetoon worden aan de gezondheidswerkers, eerstehulpverleners en lokale helden. Daarnaast hopen de makers dat kijkers doneren aan Feeding America en First Responders Children’s Foundation. Dit zijn twee organisaties die slachtoffers helpen tijdens de aanhoudende pandemie.

De muziekindustrie is tot stilstand gebracht, omdat regeringen de verspreiding van het virus proberen te beperken. Elton John is een van de vele artiesten die vanwege het coronavirus een aantal concerten heeft uitgesteld of geannuleerd.

