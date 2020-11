Foo Fighters brengt nieuw album Medicine At Midnight uit op 5 februari

Nadat Dave Grohl en de zijnen hun fans afgelopen week nieuwsgierig maakten met korte teasers, is nu bevestigd dat er binnenkort een nieuwe Foo Fighters-plaat verschijnt. Het tiende album van de band heet Medicine At Midnight en de eerste single Shame Shame kun je al beluisteren.

Medicine At Midnight is de opvolger van Concrete And Gold (2017) en verschijnt op 5 februari 2021. De band lanceerde de funky nieuwe single Shame Shame tijdens een optreden in het Amerikaanse programma Saturday Night Live. Daar speelde Foo Fighters ook het oudere nummer Times Like These. Op YouTube wordt de audio van Shame Shame vergezeld van zwart-witbeelden van een man en een vrouw bij een brandende doodskist.

Het nieuwe album bevat negen nummers en is geproduceerd door de band zelf met Greg Kurstin. In een radio-interview vergeleek frontman Dave Grohl het songmateriaal met de klassieker Let’s Dance van David Bowie. “Het album is gevuld met anthems; grootse, meezingbare rocksongs”, verklaarde de zanger/gitarist. “Het is een beetje een dance-plaat – maar niet een EDM-, disco- of moderne danceplaat. De muziek heeft een groove. Voor mij is het onze Let’s Dance. Zoiets wilden wij maken: een vrolijke, plezierige plaat.”

Beluister de single Shame Shame hieronder.

