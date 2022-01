Ghost geeft voorproefje van nieuw album Impera

Ghost heeft een nieuw album aangekondigd. Impera is de vierde studioplaat van de Zweedse hardrockers en in tekstueel opzicht hun meest hedendaagse werk, aldus het persbericht. De eerste single Call Me Little Sunshine kun je hieronder beluisteren.

Tobias Forge, het brein achter Ghost, vertelde eerder al in interviews dat hij zich voor het nieuwe album liet inspireren door een boek met de titel The Rule Of Empires en door de recente gebeurtenissen in de wereld. Van de twaalf tracks op Impera is Call Me Little Sunshine vandaag als voorproefje verschenen, maar een ander nummer is waarschijnlijk ook al bekend bij Ghost-fans. Hunter’s Moon maakte namelijk eerder al deel uit van de soundtrack van de horrorfilm Halloween Kills.

Impera is de opvolger van het album Prequelle (2018). Voordat die plaat verscheen, begonnen ex-muzikanten van de band een rechtszaak tegen frontman Forge over royalty’s. De zanger verklaarde vervolgens dat hij Ghost vooral als een soloproject ziet, waarbij de muzikanten om hem heen (Nameless Ghouls) niet meer dan huurlingen zijn.

Impera verschijnt op 11 maart. Ghost komt ook naar Nederland voor een concert: op 17 april staan Forge en de zijnen in RTM Stage Ahoy.

Foto Ghost in AFAS Live (februari 2019): Bernard Bodt