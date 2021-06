Iggy Pop in juni 2022 naar TivoliVredenburg

Onze naamgever Iggy Pop komt volgend jaar voor een exclusief concert naar TivoliVredenburg. Op woensdag 22 juni 2022 geeft ‘The Godfather Of Punk’, bekend van zijn werk met The Stooges en solohits als Lust For Life en The Passenger, een intieme show in de Utrechtse zaal.

Iggy Pop zou eigenlijk vorig jaar al in TivoliVredenburg optreden, samen met componist Philip Glass en harpiste Lavinia Meijer, maar om de welbekende redenen ging die show niet door. Net zoals zijn solo-optreden tijdens het festival Stadspark Live in Groningen geschrapt moest worden. Volgend jaar komt de iconische zanger alsnog naar Utrecht, waar hij ongetwijfeld een groot aantal hoogtepunten uit zijn rijke oeuvre zal zingen, inclusief klassiekers die hij ooit met The Stooges opnam.

Dirty Little Virus

Iggy’s meest recente album Free verscheen in september 2019. Daarop combineerde hij jazz, ambient en rock, waarbij hij voor het nummer We Are The People een tekst van Lou Reed gebruikte. Ook tijdens de pandemie zat de 74-jarige zanger niet stil: afgelopen december bracht hij het toepasselijke lied Dirty Little Virus uit. Eerder dat jaar mocht hij overigens ook de Grammy Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen.

De kaartverkoop voor de show in TivoliVredenburg start aanstaande vrijdag om 10.00 uur.

Foto Iggy Pop op Down The Rabbit Hole 2015: Willem Schalekamp

Meer lezen? Bestel hier de jubileumeditie van muziekblad Lust For Life, met Iggy op de cover!