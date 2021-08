Lindsey Buckingham op 26 mei 2022 naar TivoliVredenburg

Lindsey Buckingham, voormalig zanger en gitarist van Fleetwood Mac, komt volgend jaar naar Nederland voor een solo-optreden. Op donderdag 26 mei 2022 staat de Amerikaanse muzikant exclusief in TivoliVredenburg, Utrecht. Volgende maand verschijnt zijn naar zichzelf vernoemde nieuwe album.

Het is voor het eerst sinds juni 2015 dat Buckingham weer in Nederland optreedt. Zes jaar geleden maakte hij nog deel uit van Fleetwood Mac en stond hij met de legendarische ‘Rumours-bezetting’ van die band in Ziggo Dome, Amsterdam. Buckingham schreef en zong onder meer de grote hits Go Your Own Way, Big Love en Tusk. Ook als soloartiest oogstte hij succes, o.a. met de singles Trouble (1981) en Go Insane (1984).

Buckingham maakte in 2017 een album met Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie, maar een jaar later werd hij uit de band gezet (hij werd vervangen door Mike Campbell van Tom Petty & The Heartbreakers en Neil Finn van Crowded House). Op 17 september verschijnt de zevende soloplaat van de inmiddels 71-jarige muzikant, simpelweg Lindsey Buckingham getiteld. De eerste twee singles I Don’t Mind en On The Wrong Side zijn al te beluisteren.

De kaartverkoop voor de show in TivoliVredenburg start aanstaande vrijdag om 11.00 uur.

