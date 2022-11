Metallica kondigt nieuw album aan en geeft twee concerten in Amsterdam

Metallica-fans opgelet! De band heeft een nieuw album aangekondigd, 72 Seasons, en de eerste single Lux Æterna is zojuist uitgebracht. Tegelijkertijd is een wereldtournee aangekondigd, die eind april 2023 wordt afgetrapt met twee concerten in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA.

Zeven jaar na Metallica’s vorige studioalbum Hardwired… To Self-Destruct brengt de metalband 72 Seasons uit, vernoemd naar de eerste achttien jaar van een mensenleven. Het nummer Lux Æterna, Latijns voor eeuwig licht, is een echte oldschool heavy metal-track. Greg Fidelman produceerde de plaat samen met bandleden James Hetfield en Lars Ulrich.

Metallica bezoekt tijdens de tournee elke stad twee keer. De mannen geven dan steeds twee unieke shows, met verschillende setlists en voorprogramma’s. Op donderdag 27 april en zaterdag 29 april trapt de band zijn tournee af in de Amsterdamse Johan Cruyff ArenA. De eerste avond spelen Architects en Mammoth WVH in het voorprogramma. De volgende dag kunnen de bezoekers zich opmaken voor optredens van Five Finger Death Punch en Ice Nine Kills.

Kaarten voor beide concerten gaan vrijdag 2 december in de verkoop. Het is dan ook mogelijk om het nieuwe album alvast op vinyl of cd te bestellen. Dagkaarten zijn vanaf 20 januari verkrijgbaar. Fans jonger dan zestien jaar krijgen bovendien korting.

Foto Metallica op Pinkpop 2022 door Mitchell Giebels