Montreux Jazz Festival stelt meer dan vijftig historische concerten gratis beschikbaar

Het Zwitserse Montreux Jazz Festival stelt tientallen optredens uit de geschiedenis van het festival gratis ter beschikking. Dat betekent dat je thuis kunt genieten van concerten van onder andere Deep Purple, Lou Reed, Carlos Santana en Johnny Cash.

Het festival was van plan om vorige week de line-up voor de 54ste editie bekend te maken, maar heeft de aankondiging moeten uitstellen vanwege het coronavirus. Op dit moment staat het Montreux Jazz Festival 2020 van 3 tot en met 18 juli gepland.

“De ontwikkelingen worden nauwkeurig beoordeeld met zowel de autoriteiten als degenen die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement”, zei de festivaldirectie in een verklaring. “Het team blijft daarom aan het werk, in de hoop het festival dit jaar onder de beste omstandigheden mogelijk te maken.”

In de tussentijd heeft het festival de archieven geopend en meer dan vijftig festivalconcerten beschikbaar gesteld. Deze historische optredens zijn dertig dagen gratis te streamen via het platform Stingray Qello. “Tijdens deze periode wil het Montreux Jazz Festival graag een beetje magie bij mensen in huis brengen”, meldt de organisatie. “We hopen dat deze momenten van muziek en emoties je dagelijkse leven zullen verbeteren.”

Foto Deep Purple: Cristel Brouwer