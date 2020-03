Neil Young kondigt livestream-shows Fireside Sessions aan

Vanwege het coronavirus mogen er geen concerten plaatsvinden. Daarom heeft singer-songwriter Neil Young via zijn website een Fireside Sessions-serie aangekondigd. Samen met zijn vrouw Daryl Hannah, die als cameravrouw zal dienen, treedt hij vanuit huis op. Het is nog niet bekend wanneer de streams zullen plaatsvinden.

“Omdat we allemaal thuis zijn en niet naar buiten kunnen, zal ik proberen om samen met mijn lieftallige vrouw een livestream te filmen. We zullen zelf alles vanuit huis produceren, een paar nummers spelen en een tijdje samen zijn”, schreef hij op zijn site Neil Young Archives. “Binnenkort kondigen we de eerste livestream aan op mijn website en op social media, behalve via Facebook.” Young toonde zich de afgelopen tijd een fel tegenstander van Facebook – onder meer omdat het medium naar zijn mening veel nepnieuws verspreidt – en voegt dan ook toe: “Als je Facebook gebruikt om met ons in contact te komen, bereid je dan voor op verandering.”

Naast Neil Young geven ook meerdere andere artiesten gratis liveconcerten. Zanger Chris Martin van Coldplay was maandagavond bijvoorbeeld te zien via Instagram Live. Op piano en gitaar speelde hij nummers als A Sky Full Of Stars, Trouble en Viva La Vida. Ook John Legend geeft vanuit huis een concert op Instagram. Dit optreden zal op dinsdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. Na zijn optreden hoopt Legend het stokje door te geven aan een andere artiest.

In Nederland nodigde Alain Clark bevriende muzikanten, onder wie zangeres Maan, Thomas Acda en Glen Faria, uit om samen met hem muziek te maken.

