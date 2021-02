Nick Cave en Warren Ellis brengen nieuw album Carnage uit

Nick Cave en Warren Ellis hebben een nieuw gezamenlijk album uitgebracht – en deze keer is het geen soundtrack voor een film. Carnage is nu te beluisteren op streamingdiensten, gevolgd door de fysieke release (cd, vinyl) op 28 mei.

Cave en Ellis werkten eerder al samen aan de muziek voor films als The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford (2007), The Road (2009) en Hell Or High Water (2016). Nu brengt het duo voor het eerst een volwaardig album uit. Cave beschrijft Carnage in een persbericht als ‘een meedogenloze, doch zeer mooie plaat, genesteld in een gemeenschappelijke catastrofe’. De plaat kwam dan ook tot stand in de downtime die ontstond door de coronacrisis.

Warren Ellis maakt al sinds 1997 deel uit van Nick Cave And The Bad Seeds en werkte ook met Cave samen voor het project Grinderman. De componist en multi-instrumentalist is dus op een groot aantal platen van de Australische zanger te horen. Vorig jaar verscheen echter een live-album waarop Cave helemaal in zijn eentje speelt: Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace. Lust For Life noemde deze release en de bijbehorende concertfilm ‘een welkom stukje troost in deze karige livemuziektijden’.

Foto: Tineke Klamer

Nick Cave And The Bad Seeds in Ziggo Dome, 6 oktober 2017

